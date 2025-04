RC Lens – ASSE : les réactions de Pétrot et Bernauer

Léo Pétrot et Maxime Bernauer sont passés devant les micros de DAZN après la défaite de l’ASSE face au RC Lens (1-0).

Plombé par un pénalty manqué d’Irvin Cardona en fin de première période, l’AS Saint-Étienne s’est inclinée ce dimanche sur la pelouse du RC Lens (1-0) et restera donc 17e et avant-dernier du classement à l’issue de la 28e journée de Ligue 1. Quelques secondes après le coup de sifflet final, Léo Pétrot s’est arrêté au micro de DAZN où il a livré son analyse du match.

Pétrot : « Il reste six matches, ça va être six finales »

« La première période, on a réussi à se créer des situations avec Zuriko Davitashvili, Florian Tardieu sur le centre en retrait et le pénalty forcément (raté par Irvin Cardona). Eux aussi se sont crées des situations. Je pense qu’on n’a pas eu assez de maîtrise avec le ballon. Ils sont venus nous chercher très haut et on n’a pas réussi à contrer leur pressing. Et les seconds ballons nous ont fait mal. J’ai l’impression que c’est là-dessus que s’est joué le match. Après, forcément, on essaie d’être solide en seconde période, en essayant de se créer des occasions. Sur un centre, ils arrivent à mettre ce but et nous on n’arrive pas à revenir derrière, c’est frustrant », a confié le latéral gauche des Verts avant de se livrer sur la course au maintien. « On est très frustrés du résultat, avec le scénario, avec ce pénalty qu’on loupe. Mais on est tous ensemble, il reste six matches, ça va être six finales. On donnera tout jusqu’à la fin. »

Bernauer : « C’est à l’image de notre saison »

Maxime Bernauer s’est aussi exprimé au micro de DAZN après ce revers des Verts. « C’est à l’image de notre saison. Quand on peut tuer ou doit tuer, derrière on se fait punir. C’est dommage parce que la première période est bonne. Dans les intentions et dans les efforts, on était là. La deuxième mi-temps a été un peu plus compliqué pour nous. (…) Tant qu’on est en vie (pour le maintien), on ne peut pas lâcher. »

Pour ne rien rater de l’actualité des Verts, suivre notre correspondant à Sainté, Laurent Hess, ABONNEZ-VOUS à notre chaîne Youtube, suivez notre page Facebook But! Sainté et notre compte X, But! Sainté.