RC Lens – ASSE : les Verts s’inclinent à Bollaert, les 3 faits à retenir du match

Longtemps au coude au coude avec l’AS Saint-Étienne, le RC Lens a finalement pris le meilleur sur les Verts dans le money-time (1-0). Voici les 3 choses à retenir de cette rencontre.

Cardona a manqué un penalty, Old et Wadji ont rejoué

Remplaçants au coup d’envoi de la rencontre, Ben Old et Ibrahima Wadji ont été appelés par Eirik Horneland afin de remplacer Zuriko Davitashvili (68e) et Irvin Cardona (68e). Ce double changement aura donné un petit peu plus d’impulsion à l’animation offensive stéphanoise, où Cardona aura encore déçu en ratant notamment un penalty en fin de première période.

L’ancien Brestois a vu sa tentative repoussée par Mathew Ryan, parti sur sa gauche pour contrer une frappe molle de Cardona à ras de terre. Wadji se sera finalement montré plus percutant que lui en se procurant une belle occasion d’égaliser mais son tir n’était pas cadré (80e). Plus discret, Old aura remplacé un Davitashvili qui avait bien failli ouvrir la marque dès la première minute suite à une boulette de Malang Sarr. Là aussi, le Géorgien aura manqué de précision.

Machado a fait mal à la défense de l’ASSE

La victoire du RC Lens est largement méritée. Les Sang et Or ont maîtrisé la possession de balle et se sont procuré plusieurs occasions franches, dont cette frappe non cadrée d’Andy Diouf seul aux six mètres. Puis ce but refusé à Deiver Machado, là aussi en première période. Tout du long, le piston colombien aura donné le tournis à la défense de l’ASSE et aura été récompensé de ses efforts en distillant une passe décisive sur le but de l’entrant Goduine Koyalipou (1-0, 75e).

Tardieu blessé par Ekwah !

Titulaire dans l’entrejeu pour la troisième fois consécutive et auteur d’une prestation très neutre, Florian Tardieu ne sera pas allé au bout des 90 minutes cet après-midi à Bollaert. Alors que les Sang et Or et les Verts étaient toujours dos à dos au tableau d’affichage, Tardieu, déjà victime d’un gros choc en première période, a pris un gros coup au visage lors d’un contact aérien avec son propre coéquipier, Pierre Ekwah.

Après quelques secondes passées au sol, le milieu de terrain de l’ASSE a dû sortir et laisser sa place à Aïmen Moueffek à la 56e minute. Le joueur de 32 ans, qui semblait surtout souffrir au niveau des yeux, a regagné les vestiaires directement.

