L'Arabie saoudite s'attaque à un autre club français que l'OM, Boga de retour en L1, un ex Bordelais au LOSC ?

OGC Nice : Boga va signer au Gym !

Sauf retournement de situation, Jérémie Boga devrait être un joueur de l'OGC Nice la saison prochaine. D'après le journaliste italien de Sky Sport, Gianluca Di Marzio, le Gym et l'Atalanta Bergame, auraient trouvés un accord pour le transfert de l'ancien joueur du Stade Rennais. Le montant du deal s'élèverait à 18 millions d'euros plus des bonus.

OL : c'est confirmé pour Dembélé à Al-Ettifaq !

Le journaliste italien, Fabrizio Romano, a donné ce lundi son célèbre Here we go pour le départ de Moussa Dembélé à Al-Ettifaq. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec l'Olympique Lyonnais, l'attaquant français devrait s'engager pour les quatre prochaines saisons avec le club saoudien, soit jusqu'en juin 2027.

ESTAC : Diop est ciblé

Après avoir fait signer Abdoulaye Ndiaye en provenance de l’OL, Troyes vise un certain Mouhamed Diop pour renforcer son secteur offensif. Selon Foot Mercato, l’attaquant prêté la saison passée au Sheriff Tiraspol, où il a compilé 7 buts et 3 passes décisives en 35 matches, a fait son retour au Kocaelispor Kulübü avant d’être au cœur de négociations entre les différentes parties. Le club aubois espère d’ailleurs conclure l’affaire au plus vite.

Toulouse FC : Aliou Baldé priorité en attaque

Selon L’Équipe, le TFC aurait fait d'Aliou Baldé l'une de ses cibles prioritaires au poste d'attaquant excentré. Le Sénégalais de 20 ans correspond aux critères de la cellule de recrutement du club toulousain pour ce poste, à savoir un jeune joueur à fort potentiel ayant déjà le niveau pour être aligné en Ligue 1. Technique, explosif, Baldé a fait partie des révélations de la D2 suisse après son arrivée à Lausanne (en contrat jusqu’en 2026), fin janvier. L'ex-joueur du Feyenoord a activement participé à la montée avec 5 buts et 4 passes décisives en 15 matches de Championnat.

AS Monaco : Aguilar attend Montpellier

Le départ de Ruben Aguilar se précise à l'AS Monaco. Selon Mohamed Toubache-Ter, le latéral droit a refusé Almeria tandis qu'un club saoudien a tenté sa chance. Le Montpellier HSC resterait dans la course, bien placé, et attend son heure. Une vente juteuse de Wahi pourrait sans doute aider à faire accélérer le processus.

RC Strasbourg : Stéphan discute avec Al-Ahli, du positif avec Gameiro ?

Julien Stéphan, libre depuis son départ de Strasbourg en cours de saison dernière, est en contact avec Al-Ahli, en Arabie saoudite. D’après L’Équipe, le club de la Saudi Pro League a avancé ces dernières heures sur le coach français. La perspective d'entraîner des joueurs reconnus comme Roberto Firmino, Édouard Mendy, et probablement Riyad Mahrez, intéresse l'ancien Rennais pour une première expérience à l'étranger. Par ailleurs, Alsa' Sports nous informe que des négociations pour une prolongation ont été lancées entre Kevin Gameiro et le RC Strasbourg. Une issue positive est espérée par le club alsacien.

LOSC : Lille a eu gain de cause pour Jardim, Adli visé ?

Le LOSC a obtenu gain de cause auprès de la FIFA pour le transfert de Léo Jardim à Vasco de Gama. Le gardien de but brésilien (28 ans), arrivé en 2019 dans le Nord en provenance de Rio Ave, était parti dans le club de Rio fin janvier, pour un transfert évalué entre 2 et 2,5 M€. Mais Vasco de Gama n’a jamais versé l’argent dû au LOSC, qui a donc saisi l’instance mondiale. Hier, la FIFA a condamné le club brésilien à régler le montant du transfert aux Dogues avec, en sus, des pénalités. Une première tranche avec des pénalités de retard a déjà été réglée. Une nouvelle et dernière est due le mois prochain. Par ailleurs, TMW croit savoir que le LOSC s'est renseigné sur Yacine Adli, en partance de l'AC Milan cet été. L'ancien Bordelais intéresse aussi plusieurs clubs italiens.

Girondins de Bordeaux : le départ de Poussin se précise

Comme cela est pressenti depuis quelque temps, le journaliste de RMC Sport Clément Carpentier confirme que le départ de Gaëtan Poussin se précise à Bordeaux. Non présent au stage des Girondins, le gardien de 24 ans pourrait prochainement résilier son contrat qui court jusqu’en juin, les positions entre son clan et la direction s’étant rapprochées…

Stade de Reims : bye bye Gravillon

Un peu plus de 24 heures après le départ d'Andreaw Gravillon pour le club turc d'Adana Demirspor, le Stade de Reims l'a officialisé sur son site officiel en souhaitant bonne continuation à l'ancien défenseur central de l'Inter Milan.

MHSC : l’Arabie saoudite s’attaque à Wahi

Les courtisans se bousculent pour Elye Wahi. « L’Arabie Saoudite et l’Angleterre s’apprêtent à attaquer fortement Montpellier; explique Mohamed Toubache-Ter sur Twitter. Montpellier ne peut pas se passer d’une vente de Wahi… elle est obligatoire. Si cette dernière coince, Montpellier se verra dans l’impossibilité de refuser celle qui arrive pour un de ses joueurs. »

