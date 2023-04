Bonne nouvelle pour Rennes, Montpellier à l'attaque au Mercato, Bordeaux signe le fils d'un buteur connu de L1

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Stade Rennais : un retour pour Genesio avant Angers Bonne nouvelle pour Bruno Genesio qui va récupérer un blessé à l'occasion du match Rennes – Angers ce dimanche (15 heures). En conférence de presse, le technicien a annoncé le retour de Lorenz Assignon, remis de sa blessure au genou. En revanche, toujours pas de Désiré Doué, qui, après son escapade à Barcelone dimanche dernier, ne s'est pas entraîné et souffre toujours du psoas. Xeka, Martin Terrier et Adrien Truffert sont également forfaits. AS Monaco : accrochage Diatta-Clement à l'entraînement L'Equipe révèle qu'un accrochage a eu lieu entre Philippe Clement et Crépin Diatta lors de la séance d'entraînement de vendredi. L'entraîneur de l'ASM a demandé à son milieu offensif de se replacer lors d'un exercice mais celui-ci ne s'est pas exécuté. A la fin de la session, le Belge s'est dirigé vers son joueur pour le recadrer et le ton est monté. Les deux ont fini par se reparler plus calmement une fois le stress redescendu. Mais c'est assez symbolique de la tension qui règne actuellement à l'ASM, qui voit la Champions League s'éloigner.

RC Strasbourg : Habib Diallo vers un promu anglais ?

Selon L'Equipe, l'avenir d'Habib Diallo (RC Strasbourg, 27 ans) devrait s'inscrire en Premier League à l'issue d'une saison 2022-23 d'ores et déjà réussie en Ligue 1 (17 buts). En effet, si son nom a un temps circulé en Allemagne ou encore en Italie (Salernitana), c'est bien vers la toute puissante Premier League que ses conseillers (l'agence Wasserman) tenteraient de le placer l'an prochain. Le quotidien évoque notamment les pistes Burnley et Sheffield United, deux clubs promus l'an prochain et qui recherchent un joueur de ce profil.

Toulouse FC : van den Boomen ne lie pas son avenir à la finale de Coupe

Si le Toulouse FC a l'occasion ce samedi soir de remporter la Coupe de France et de se qualifier directement pour la phase de groupe de la Ligue Europa, ce match ne sera pas décisif dans la décision de Branco van den Boomen (27 ans) de prolonger ou non son bail avec les Violets. Dans les colonnes de la Dépêche du Midi, le Néerlandais – qui sera libre au 30 juin – a été assez clair sur ce plan : « Ce n'est pas : si on gagne je reste, si on perd je pars. C'est juste un élément ». L'Europe est un objectif pour VdB mais la qualité du contrat aussi visiblement et le Téfécé ne souhaite toujours pas casser son plafond salarial pour lui...

Montpellier : Nicollin annonce des recrues en attaque... mais de milieu défensif !

Dans les colonnes du Midi Libre, Laurent Nicollin s'est longuement exprimé sur le Mercato du MHSC. « Nous aurons besoin de deux ou trois attaquants selon les départs », a glissé le président héraultais, qui ne fermera pas la porte à Elye Wahi et Stephy Mavididi alors que Valère Germain ne sera pas prolongé. En revanche, il n'est plus question du recrutement d'une sentinelle, l'arlésienne montpelliéraine depuis plusieurs Mercatos :

« Quand des gens compétents mettent les joueurs (Ferri, Chotard, Leroy et Fayad) à leur bonne place, les font travailler comme il faut, et qu’ils respectent les consignes et élèvent leur niveau, on n’a pas besoin de numéro 6 ».

SCO Angers : la tuile pour Amine Salama

Seule satisfaction du SCO Angers cette saison (25 apparitions, 3 buts, 1 passe décisive), Amine Salama ne rejouera plus en Ligue 1 avec le club du Maine-et-Loire. Absent depuis le match face à Toulouse le 12 mars dernier, l'attaquant franco-marocain va devoir passer sur le billard pour se soigner de sa blessure aux adducteurs. C'est le joueur lui-même qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux :

«Après concertation avec le staff médical du club, l’opération apparaît comme la solution la plus viable. Ma saison est donc terminée. Supporter du SCO, je tenais à vous dire que je suis profondément déçu de ne pas avoir pu aider plus l’équipe. Soyez-en sûr, je reviendrai, plus déterminé, plus fort avec la même faim et la même envie. #EnMission, toujours».

Bordeaux fait signer le fils de Steve Savidan

Attaquant marquant du début des années 2000 avec Valenciennes, Caen ou encore Monaco, Steve Savidan caresse l'espoir que son fils Marius (16 ans) marche sur ses traces. En effet, il y a quelques jours l'intéressé a signé son premier contrat de footballeur … aux Girondins de Bordeaux. Une fierté pour le papa : « Le chemin est long, sinueux et avec des obstacles mais c’est la détermination et cette envie de dépassement de soi qui feront que des rêves se transforment en réalité. Je serais toujours là… pour que tu sois et que tu n’oublies pas d’être toujours au taquet ! »

🤩 Un jour important pour notre ptit marius qui signe son premier contrat avec les girondins de bordeaux.

Merci à tous les éducateurs qui ont permis à marius de progresser et de l’accompagner vers ses rêves.

- je serais tjrs la pour que tu n’oublie pas d’être TJRSAUTAQUET. pic.twitter.com/6RZb6qmVYk — STEVE SAVIDAN (@SAVIDANSTEVE) April 26, 2023

