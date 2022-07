Bordeaux boucle un départ à 11 M€, Rennes tient la corde pour un Strasbourgeois, une troisième recrue à Monaco

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

Girondins : Mara se dirige vers Southampton

Selon les informations de 20 Minutes, l'attaquant des Girondins de Bordeaux, Sékou Mara, devrait rejoindre la Premier League et Southampton contre une indemnité de 11 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus et un pourcentage de 10% à la revente.

🔴⚽️INFO @20Minutes



💥 Sékou Mara @S_Mvrv à @SouthamptonFC !



Les @girondins ont accepté mercredi l’offre du club anglais : 11M (+2M de bonus) + 10% à la revente ! Le prometteur attaquant de 19 ans (7 buts en L1) va signer 5 ans chez les Saints 1/4 #Bordeaux #Girondins #FCGB pic.twitter.com/crjFkntHqT — Clement Carpentier (@clementcarpet) July 21, 2022

RC Strasbourg : Djiku est encore courtisé

Malgré l'épisode Hoffenheim, le défenseur central du RC Strasbourg, Alexander Djiku, serait toujours dans le viseur du Stade Rennais, de l'OGC Nice, du FC Séville et de Trabzonspor, selon les informations de Foot Mercato. C'est le club breton et le club andalou qui tiendraient la corde dans ce dossier.

Djiku ne manque pas de prétendants !https://t.co/FXkfSlhkCt — Foot Mercato (@footmercato) July 20, 2022

AS Monaco : une troisième recrue officialisée !

L'AS Monaco a officialisé ce mercredi l'arrivée de Thomas Didillon, qui est prêté une saison par le Cercle Bruges. Après Takumi Minamino et Breel Embolo, le gardien français de 26 ans devient donc la troisième recrue estivale de l'ASM.