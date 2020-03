ASSE – Girondins (1-1) : Paulo Sousa tape sur ses remplaçants… et sur son buteur !

true

Sur la pelouse d’une équipe de l’ASSE dans le doute en championnat et qui avait joué il y a trois jours, les Girondins pouvaient rêver d’un résultat encore meilleur que le nul. Finalement, c’est donc avec un point que les Bordelais sont repartis du Forez. Mais plus que le constat comptable, c’est l’état d’esprit de ses hommes que Paulo Sousa n’a pas franchement apprécié.

Les remplaçants notamment en ont pris pour leur grade en l’absence de Pablo, Basic, De Préville et Briand. « Les joueurs qui jouent moins doivent saisir leur chance quand ils en ont l’occasion. Je ne comprends pas. Quand tu ne joues pas beaucoup et qu’on te donne une chance, tu dois montrer plus au coach, au staff. J’attendais plus », a commenté Paulo Sousa après la rencontre.

Le Portugais, interrogé sur le match de Josh Maja, buteur hier, n’a pas été tendre avec l’Anglais. « Il a marqué, c’est bien, mais ce n’est pas suffisant. Tactiquement, dans l’intensité physique, c’est sur, avec et sans le ballon. Il ne prend pas assez les espaces, il n’apporte pas assez de profondeur ».