Girondins : King Street placé dos au mur après le rapport de la DNCG

true

Alors que le LOSC est dans une situation plus confortable que le laisse penser le rapport de la DNCG publié hier, l’OM et les Girondins de Bordeaux sont les deux clubs de Ligue 1 clairement dans le rouge.

Le club bordelais affiche un résultat net déficitaire de 25,7 millions d’euros. Une tendance qui se confirme année après année, jetant un peu plus le voile sur le futur des Girondins. Sud Ouest, dans son édition du jour, donne la parole à Christophe Lepetit, responsable des érudes économiques et des partenariats au CDES de Limoges. Et son analyse est très claire.

Amoureux du club au scapulaire, pour retrouver en vidéo toute l’actualité des Girondins de Bordeaux, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #FCGB #Girondinshttps://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/C6CeOIRybi — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Le fonctionnement financier des Girondins ne passe que par la fiabilité de l’actionnaire, comme l’a été M6 par le passé. Ce qui renvoie un peu plus la balle à King Street, qui va être contraint de montrer que les reins du club sont solides. « Bordeaux reste sur le même modèle déficitaire depuis des années, qui tenait grâce à M6. Là, le déficit s »est accentué. Pour inverser la tendance, il faut consolider les recettes et les capitaliser. (…) Ce modèle est viable tant que l’actionnaire est derrière et que les joueurs ont une forte valeur marchande ». Mais King Street aura-t-il la même patience que M6 pour renflouer régulièrement les comptes ? Le doute est permis…