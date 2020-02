Girondins : la drôle de remarque de Jobard (Dijon) sur les joueurs bordelais

true

Balayé ce mercredi par l’ogre parisien (1-6) en Coupe de France, chez lui, Dijon tentera de se remettre la tête à l’endroit ce samedi à Bordeaux, chez des Girondins qui restent sur de bons résultats. Et hier, en conférence de presse, Stéphane Jobard, le coach du DFCO, a tenu ces propos à l’heure d’évoquer la rencontre.

« Il faut retrouver cette once de confiance qui permet de faire les bons choix au bon moment, cette lucidité me manque un peu. Dans les matchs, il y a des bulles de concentration, et tu ne dois pas passer à travers. Un coup de pied arrêté, tu dois avoir les doigts dans la prise, t’as envie de manger tout ce qui se trouve dans le surface. T’es pas le bienvenu ! Et ça je ne le sens pas encore assez chez les joueurs, ce côté défense du territoire. »

Un discours « guerrier » qui a poussé le coach bourguignon à comparer les Girondins à des « Golgoths » ! « J’ai envie de responsabiliser mes joueurs. Dans les temps forts, il faut être présents, notamment face à Bordeaux quand tu vois les Golgoths qui sont en face. Il y a du lourd. Ce sera un déplacement dur et âpre ». S’il le dit…