Girondins : Longuépée désamorce les tensions avec Paulo Sousa

Une modification d’une interview de Paulo Sousa qui aurait déplu au coach des Girondins ? Frédéric Longuépée a donné sa version hier sur Canal +.

🎥 Suivez la conférence de presse de Jimmy Briand avant Paris SG-Bordeaux (dimanche 23 février à 21h) #PSGFCGB 👊🔵⚪️ https://t.co/f2m8cv8sq8 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) February 21, 2020

« L’avantage de Paulo, c’est qu’il dit ce qu’il pense, a confié le président bordelais. A l’occasion de certaines interviews, et d’une certaine interview en particulier, Paulo, dans le flot des questions, a pu sortir de son champ de compétences. Dès qu’un coach s’exprime sur des sujets sur l’Institution, il est important qu’on soit au courant et qu’on puisse aligner les discours, et je crois que c’est le cas dans n’importe quel club. Nous nous sommes vus, je lui ai dit, ce qu’il a parfaitement accepté. S’il y a eu une fracture ? En ce qui me concerne, il n’y a pas de fracture ».

Mais Sousa aurait donc eu droit à un léger recadrage, si l’on a bien compris les propos de son président…