Girondins : Luis Fernandez est sous le charme de deux joueurs bordelais

Toma Basic s’installe vraiment avec les Girondins de Bordeaux ces derniers matches. Le Croate a inscrit un but ce week-end à Metz et il a tapé dans l’oeil de Luis Fernandez, qui commentait la rencontre.

Elle fait du bien celle-là ! #FCMFCGB pic.twitter.com/uuCujmXlbs — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) February 8, 2020

« Otávio est une sentinelle qui reste, et lui il a cette tranquillité, cette sérénité dans ses déplacements, a expliqué l’ancien international, dont les propos ont été retranscrits par le site Girondins4Ever. Il a cette facilité technique. C’est un joueur qui est toujours en soutien et en mouvement. Sa relation avec Otávio, ça contrôle, ça passe, il y a un déplacement. Sur son but face à Metz, il doit frapper du pied droit. Bon, il marque, bravo… Il a une bonne frappe. Et quand tu joues contre des blocs assez bas, où il n’y a pas de place, il faut frapper de loin. Quand tu as des joueurs qui frappent, c’est intéressant pour une équipe. Mais c’est bien pour ce jeune joueur… »

« Cette jeunesse, cette fougue, cet enthousiasme »

Et à Fernandez de glisser un mot sympa pour un autre milieu du FCGB qui monte qui monte… « Il y a des jeunes qui s’en vont, qui sont prêtés, et lui Paulo Sousa a l’air de l’apprécier et de l’aimer, comme Yacine Adli. Ils ont apporté cette jeunesse, cette fougue, cet enthousiasme. Toma Basic est en train de réussir ».