Girondins – Mercato : Benrahou (Nîmes) livre ses objectifs

Yassine Benrahou est prêté par les Girondins de Bordeaux au Nîmes Olympique jusqu’à la fin de la saison avec une option d’achat de 1,5 M€. Un prêt dont le directeur sportif des Crocos, Reda Hammache, se félicite dans France Football.

« Il nous apporte précisément ce dont on avait besoin et pour quoi on l’a recruté. Il débloque des situations au cœur du jeu, propose beaucoup de solutions grâce à sa mobilité et sa faculté à se placer entre les lignes. Là où il nous surprend, c’est sur ses performances athlétiques. Il est quasiment à 12 kilomètres parcourus à chaque rencontre, présente des chiffres remarquables au niveau des courses à haute intensité, et il parvient à répéter ces efforts d’un match à l’autre. »

Sorti de la zone rouge, Nîmes vient d’enchaîner 4 victoires. Et Benrahou, titulaire en soutient de Nolan Roux, espère continuer de s’illustrer. « J’ai envie de montrer l’étendue de mon potentiel. Jusque-là, je n’ai pas trop été surpris par le niveau, j’ai eu beaucoup de bonnes sensations, mais je commence simplement à prendre mes marques. Je dois peaufiner certaines choses pour pouvoir franchir un autre palier ».