Girondins – Mercato : Gasset s’apprête à perdre un élément offensif

Les Girondins sont sur le point de vendre François Kamano (24 ans) au Lokomotiv Moscou. Le joueur va s’engager pour quatre ans en Russie.

En proie à des difficultés financières, les Girondins vont devoir vendre durant ce mercato estival. Avant sa signature, le coach Jean-Louis Gasset connaissait la situation économique périlleuse de Bordeaux. Un premier départ d’envergure se précise pour l’ex-coach de l’ASSE (2017-2019).

Selon RMC Sport, François Kamano devrait bientôt découvrir le championnat russe. Les Girondins et le Lokomotiv Moscou ont trouve un accord portant sur une somme de 5,5 millions d’euros. En Russie, l’ailier guinéen va s’engager pour quatre ans.

Bordeaux peut se frotter les mains de cette affaire. Il ne restait plus qu’une seule année de contrat à François Kamano. En 2016, le club au scapulaire avait déboursé 2,5 millions d’euros pour arracher le joueur au SC Bastia.

Diminué par quelques blessures, et peu utilisé par un Paulo Sousa qui ne comptait plus sur lui, Kamano a vécu une dernière saison galère du côté du Matmut Atlantique. Il n’a marqué qu’un seul petit but en douze apparitions.

La saison prochaine, Kamano pourrait découvrir la Ligue des Champions. Depuis sa qualification en C1, le club moscovite avait fait du natif de Conakry (Guinée) une priorité pour remplacer le vétéran Jefferson Farfan (35 ans). Il ne reste plus que quelques détails à régler, avant que l’opération ne soit officiellement bouclée.