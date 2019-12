Girondins – Mercato : King Street a la clé du mois de janvier !

false

Désormais dirigés par le fonds américain King Street, les Girondins de Bordeaux abordent l’hiver 2020 avec de grosses incertitudes.

Les moyens :

Remplaçant au pied levé d’un GACP dépassé dans sa gestion du club, King Street n’avait pas vocation à entrer dans le football. Forcément, à l’approche du Mercato, le plan du fonds d’investissements américain – dont la finalité est quand même de gagner de l’argent – est difficile à lire.

D’un côté le directeur de football Eduardo Macia, vestige de l’ancien projet de Joe Da Grosa, qui se veut rassurant dans « L’Equipe » : « On ne veut pas vendre mais continuer à améliorer l’équipe ». De l’autre, Frédéric Longuépée, président délégué et « chouchou » de King Street, beaucoup plus mesuré : « Le mercato d’hiver sert surtout à ajuster, il n’a pas vocation à modifier l’ossature de l’équipe ».

Les dirigeants s’accordent sur un point : malgré le déficit structurel annoncé pour 2019-2020 (on parle de 20 M€), il n’y aura pas de ventes massives en janvier sur les joueurs majeurs de l’effectif (y compris pour les Pablo ou De Préville en fin de contrat en 2021). De là à imaginer l’investissement souhaité par Paulo Sousa ? On en est aussi très loin…

Les besoins :

Officiellement, Paulo Sousa n’a demandé qu’une chose après Rennes – Bordeaux (1-0) : « Cette équipe a acquis une certaine stabilité, on a juste besoin de quelques individualités supplémentaires en attaque pour passer un cap ». Officiellement, le Portugais espère un joueur par ligne : un piston gauche, un milieu offensif et un buteur. Mais pour finaliser ces arrivées, il faudra dégager des liquidités sur des ventes.

Les ex-lofteurs Paul Baysse et Jonathan Cafu sont invités au départ pour libérer un gros salaire. Youssouf Sabaly et François Kamano ne seront pas retenus en cas de belle offre. Au contraire. Pour Simon Kalu, les Girondins l’ont proposé un peu partout sur le marché dans l’espoir de trouver un acheteur. Maxime Poundjé et Raoul Bellanova complète la liste des joueurs transférables. Si Aurélien Tchouaméni n’en fait pas partie, l’intérêt du Borussia Dortmund pourrait pousser les Américains à réfléchir. Après, tout dépend du chiffre inscrit sur l’offre…

Les premières pistes : Olivier Giroud (Chelsea, 33 ans), Mateo et Lisandru Tramoni (AC Ajaccio, 19 et 16 ans), Munas Dabbur (FC Séville, 27 ans).