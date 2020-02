Girondins – Mercato : le vestiaire n’en veut pas à Tchouameni pour son départ

false

C’est l’un des gros transferts de l’hiver en Ligue 1. Le jeune milieu de terrain des Girondins, Aurélien Tchouameni, a quitté le club bordelais pour signer à l’AS Monaco. Un départ qui permet à Bordeaux d’empocher un joli chèque de 20 millions d’euros.

Forcément, ce départ affaiblit le club bordelais, d’autant plus que Tchouameni rejoint un club rival pour la première partie de tableau. Mais Benoit Costil, dans des propos à ARL relayés par Girondins33, assure que le vestiaire n’est pas perturbé plus que cela. « Non, sincèrement, ça n’a rien perturbé. Aurél’ (Tchouaméni), il est parti il y a trois jours, quand on était au début de la préparation du match, donc ce n’est pas comme s’il s’était préparé toute la semaine avec nous, en étant dans une situation d’être titulaire, et que la veille du match vous apprenez qu’il part. Donc ça ne nous a pas spécialement perturbés. L’équipe est bien concentrée, l’équipe est contente qu’Aurélien soit content et on le félicite ».

S’il concède que voir Tchouameni rester aurait représenté une meilleure nouvelle, le capitaine bordelais souhaite bon vent au jeune milieu qui tente donc l’aventure monégasque. « On aurait bien aimé qu’il reste avec nous, mais ce sont des choix de carrière et il n’y a pas grand-chose à dire par rapport à ça. On se concentre, maintenant, avec les joueurs qui sont là et ceux qui seront là jusqu’à la fin de la saison, car c’est ça le plus important. Alors désolé Aurél’ ! (rire). En plus, ce sera un adversaire maintenant ! Mais on l’aime bien, on l’aime beaucoup, et on lui souhaite beaucoup de bien. »