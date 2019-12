Girondins – Mercato : Sousa souhaite un renfort par ligne cet hiver !

true

Selon RMC Sport, Paulo Sousa a demandé à son président Frédéric Longuépée le renfort de trois joueurs au Mercato, un par ligne.

C’est fait depuis lundi : les Girondins de Bordeaux appartiennent à 100% à King Street suite au retrait de GACP et de Joe DaGrosa, remplacé à la présidence du club au scapulaire par Frédéric Longuépée.

« Au club, la situation était intenable entre les deux camps, explique RMC. Frédéric Longuépée, le président délégué, homme de King Street, et Hugo Varela ne s’adressaient plus la parole et étaient en opposition sur la majorité des sujets. Paulo Sousa et Eduardo Macia, recrutés par GACP, se sont eux aussi détachés de Varela regrettant les promesses non tenues et le manque de clarté vis-à-vis de la politique sportive. Le mercato estival a marqué une vraie rupture dans la relation Sousa-Varela même si sans GACP Laurent Koscielny n’aurait sûrement pas signé aux Girondins de Bordeaux. »

En route vers la Bretagne ! @SB29 on arrive ! #SB29FCGB pic.twitter.com/JPRzWAQGO6 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) 18 décembre 2019

Des joueurs poussés vers la sortie ?

Place désormais au Mercato hivernal, et selon RMC, Paulo Sousa a des attentes bien précises. « Désormais, King Street se retrouve seul à la barre et va devoir clarifier ses intentions auprès des supporters mais également de Paulo Sousa qui réclame depuis plusieurs semaines stabilité et visibilité. Le Portugais aimerait se renforcer au mercato hivernal avec un joueur par ligne mais financièrement la donne s’annonce compliquée sauf en cas de départs des joueurs peu utilisés (Baysse, Cafù, Poundjé). Frédéric Longuépée, lui, est nommé président directeur général malgré le conflit qui l’oppose aux Ultras. Tout est encore loin d’être réglé en interne aux Girondins. »