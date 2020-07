Girondins – Mercato : une rumeur en moins pour la succession de Sousa

true

Les postulants se bousculent pour prendre la place de Paulo Sousa, sur le départ. Annoncé parmi les intéressés, Sagnol a démenti un retour aux Girondins.

Toujours entraîneur des Girondins, Paulo Sousa souhaite mettre les voiles loin de Bordeaux. Pour l’heure, le technicien portugais cherche un terrain d’entente avec sa direction. Frédéric Longuépée, président du FCGB, veut que le natif de Viseu (Portugal) parte sans dédommagement et le plus rapidement possible. Les deux hommes sont en conflit.

Pour faire face à ce probable départ, les dirigeants Marine et Blanc prospectent déjà un éventuel successeur. Depuis quelques jours, le nom de Jean-Louis Gasset revient avec insistance chez les pensionnaires du Matmut Atlantique. D’autres pistes circulent à l’instar de Wilmots, Blanc ou bien Courbis.

Willy Sagnol s’était aussi proposé, d’après des rumeurs sortis dans la presse, pour prendre la suite de Sousa. Mais, l’agent de l’intéressé a démenti la piste bordelaise. C’est Manu Lonjon, journaliste spécialisé dans le mercato, qui a fait parvenir un communiqué de Stéphane Courbis, conseiller de l’ex-entraîneur des Girondins : « Nous sommes actuellement en discussions avec plusieurs clubs, étrangers pour la plupart. »

Toujours pas parti du Haillan, Sousa voit les prétendants se multipliaient pour récupérer son poste. Mais, pour l’heure, le Portugais, présent sur la short list de Benfica, est toujours l’entraîneur en chef du club au scapulaire. Au grand dam de Frédéric Longuépée…