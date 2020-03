Girondins : Paulo Sousa fait une confidence peu rassurante sur son avenir

true

Quel avenir pour les Girondins de Bordeaux dans les mois qui viennent ? Le club bordelais, encore plus depuis que King Street a repris les rênes, navigue à vue. Forcément, difficile pour les personnes en place de se projeter.

Et notamment Paulo Sousa. Le coach portugais, régulièrement déçu par rapport aux promesses faites à son arrivée, ne cache plus sa déception publiquement. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, l’entraîneur a reconnu que le projet des Girondins était désormais loin de ce qui lui a été promis. « J’ai été convaincu par un projet ambitieux qui visait la qualif en C1 en 3 ans. Des choses ont changé au club et il n’y a plus la même capacité d’investissement », a déclaré Sousa.

Forcément, l’entraîneur portugais qui bénéfice d’une belle réputation a donc le regard ailleurs. Interrogé sur un retour en Italie, sa réponse est claire. « Je ne l’exclus pas, je cherche des projets ambitieux et gagnants ». Soit tout l’opposé de ce que peut lui offrir Bordeaux en ce moment…