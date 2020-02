Girondins : Paulo Sousa veut remettre un buteur sur de bons rails

true

Ce dimanche (17h), les Girondins reçoivent Nice dans un match important pour retrouver la première partie de tableau. Malgré la défaite au Parc (3-4), les Bordelais restent sur un bon match face au PSG et vont tenter de capitaliser là-dessus.

Problème, Paulo Sousa va devoir compter une nouvelle fois sans son avant-centre Jimmy Briand comme nous vous l’expliquions plus tôt dans la journée. Pas remis d’une blessure, l’attaquant bordelais reviendra peut-être pour Saint-Etienne. En attendant, l’entraîneur des Girondins va devoir trouver d’autres solutions.

Amoureux du club au scapulaire, pour retrouver en vidéo toute l’actualité des Girondins de Bordeaux, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #FCGB #Girondinshttps://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/C6CeOIRybi — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

La plus évidente se nomme Josh Maja, l’autre avant-centre bordelais. Problème, Paulo Sousa semble avoir perdu sa confiance en lui ces dernières semaines. En conférence de presse relayée par Girondins33, l’entraîneur portugais a néanmoins tenté de redonner un coup de fouet à son joueur. « Je l’avais déjà dit, mais il a besoin d’une équipe qui a un très grand contrôle du ballon, pour qu’il soit lui le plus proche possible du but adverse. Il a une capacité de frapper dans des espaces plus petits, ensuite, puis de changer d’appuis pour marquer. Sur tout le reste, et dans son jeu, il travaille pour avoir un bon volume de jeu avec et sans ballon. Mais dans notre organisation offensive, je pense vraiment qu’il peut faire la différence, car sa caractéristique plus forte c’est qu’il peut frapper dans des espaces très petits et avoir une bonne finition, en changeant vite ses appuis. Mais il doit travailler sur tout le reste, pour s’améliorer. Josh a déjà aidé l’équipe, à de bons moments pour l’équipe et pour lui, mais j’espère – enfin, non, j’en suis convaincu ! – qu’il le fera à nouveau », a assuré Paulo Sousa.