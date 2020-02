Girondins : Tchouaméni (AS Monaco) explique son départ au Mercato

false

C’est un départ qui a beaucoup fait parler aux Girondins. Après Zaydou Youssouf (ASSE) et Jules Koundé (FC Séville) l’été dernier, Aurélien Tchouaméni a rejoint l’AS Monaco cet hiver. Un jeune prometteur qui s’en va, un de plus. Un départ sur lequel est revenu le milieu de terrain lundi.

« Bordeaux est mon club formateur, j’y ai débuté à l’âge de 11 ans. Monaco, c’est un pari dans le sens où je quitte ce cocon. Quand j’ai entendu parler des premières spéculations, j’en ai discuté avec mon agent et quand j’ai su que c’était du concret, je ne me suis pas posé de question. J’ai accepté et j’en suis très content. »

Tchouaméni rejoint un club en difficulté mais il croit en des jours meilleurs pour l’ASM. « J’étais bien à Bordeaux mais Monaco est une nouvelle étape dans ma carrière. L’équipe est dans une situation compliquée mais ce n’est pas, non plus, une situation alarmante. Il n’y a pas beaucoup d’écart avec les équipes du haut de tableau. À nous de faire de bonnes performances pour pouvoir gagner et remonter au classement. »