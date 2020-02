Girondins – OM (0-0) : Paulo Sousa encense un de ses petits protégés

false

Les Girondins et l’OM ont livré un pauvre match hier soir mais Paulo Sousa comme André Villas-Boas en tirent tout de même des satisfactions ; Parmi elles, côté bordelais, il y a la prestation de Toma Basic, très en vue. « C’est un joueur qui monte et qui monte aussi sa compréhension du jeu, a commenté Paulo Sousa. Il a beaucoup de volume de jeu que ce soit offensif mais aussi défensif. Je crois que tout vient ensemble. On a besoin de l’équipe pour soutenir la qualité individuelle de cet effectif. On doit bien resté concentrer sur cette tâche individuelle et collective de notre principe de jeu. On doit croire en nous, que l’on est capable de rivaliser et d’avoir des victoires à chaque match ».

Daniel Riolo aussi a aimé Toma Basic

Dans l’After Foot, sur RMC, Daniel Riolo a aussi glissé un mot sur le joueur girondin. « Toma Basic a perdu des ballons mais c’est un gamin, il est jeune. Il a mis une frappe magnifique sur la barre, ça aurait pu éclairer le match. Il s’est tenté à des coups-francs ou des frappes de loin qui ont fini en tribunes. Il a frait preuve d’un peu d’initiatives. » Ce qui n’a pas été le cas ede tout le monde hier soir !