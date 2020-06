Girondins : un coup de com de la direction avant la DNCG ?

false

Alors que l’audition des Girondins devant la DNCG s’annonce particulièrement tendue, quelques informations surprenantes ont été dévoilées récemment.

Depuis une fuite des Ultramarines où Frédéric Longuépée confiait avoir fait « des claquettes » lors du dernier passage devant la DNCG, la prochaine audition des Girondins face à l’instance est particulièrement attendue.

Et ce d’autant plus que depuis le dernier passage, la situation du club bordelais ne s’est pas améliorée, loin de là. Il y a quelques jours, 20 Minutes annonçait que les Girondins se préparaient à présenter un bilan déficitaire de 42 millions d’euros devant le gendarme du football français. Mais Manu Lonjon, sur son Live Twitch, s’est montré sceptique.

Selon lui, la situation est encore plus tendue que cela et ces chiffres annoncés ressemblent fort à un coup de com de la direction bordelaise. « 42 millions d’euros de déficit pour les Girondins ? Pour moi c’est plus. Je ne serais pas étonné que ce soit 60. Mais bon, avant la DNCG, c’est important la communication… (…) Si Bordeaux ne risque pas d’être rétrogradé ? Non, car comme je l’avais déjà dit King Street est caution, alors si jamais il le faut ils sont obligés de remettre au pot. Et King Street, c’est un fonds qui pèse des milliards… », a expliqué le journaliste.