Girondins : une carence incompatible avec les exigences de Paulo Sousa ?

En quelques semaines, la crise dans l’organigramme des Girondins s’est transformée en crise sportive. Avec en point d’orgue cette élimination face à Pau en Coupe de France dans un match loin d’être maîtrisé.

Forcément, les commentaires d’après-match ont été rudes et Jérôme Rothen, sur RMC, n’a notamment pas mâché ses mots. « Bordeaux, ce n’est pas la première fois… Même à domicile, contre Lyon et contre Paris, ils avaient pris une bonne claque. Alors je veux bien que Paris soit au-dessus de toutes les équipes dans la Ligue 1, mais on avait vu un tout petit Bordeaux. Vraiment. Et pareil contre Lyon : deux classes d’écart. Et c’est ce qui me dérange. Tactiquement, on ne voit pas des choses précises en place, mais je ne vois pas tous les matches de Bordeaux », a tout d’abord déclaré le consultant dans des propos relayés par Girondins33.

Mais par la suite, Jérôme Rothen a pointé du doigt les carences techniques de joueurs qui n’ont peut-être pas le niveau pour répondre aux envies de Paulo Sousa. « Après, ce qui sûr c’est que quand je vois les Bordelais et qu’on me vend une bonne partie de l’effectif et des joueurs ; dont certains ont encore joué là, à Pau… Quand je vois des erreurs techniques ; même si je veux bien que le terrain ne soit pas bon ; comme celle d’Aït Bennasser sur sa passe en retrait – plus quelques autres mauvaises passes -… Je me dis que, tout simplement, beaucoup de joueurs ne sont pas au niveau d’une bonne équipe de Ligue 1 », a conclu Rothen.