OL, Girondins – Mercato : pas d’Olivier Giroud en France ? Voici pourquoi

Annoncé depuis plusieurs jours dans le viseur de l’OL et des Girondins de Bordeaux, Olivier Giroud ne devrait pas retrouver la Ligue 1. Pour une raison simple.

Depuis plusieurs semaines, et sans que l’on sache si l’intérêt est partagé par le joueur, il se dit que l’OL et les Girondins de Bordeaux tentent le tout pour le tout afin de faire revenir Olivier Giroud en France.

L’attaquant français, beaucoup moins en verve chez les Blues (il ne joue pas) de Chelsea que les chez les Bleus de Deschamps, est dans l’obligation de changer d’air si il souhaite participer au prochain championnat d’Europe.

Les pistes, on l’imagine, ne manquent pas. Seul problème, et cela expliquerait pourquoi ni Lyon ni Bordeaux ne parviennent à faire le deal, le salaire de l’avant-centre. Comme le précise le correspondant de 20 minutes en Gironde, « la piste Giroud existe toujours mais elle est « impossible aujourd’hui, à l’instant T » glisse un proche du dossier à 20 Minutes. Bordeaux n’a pas les moyens financiers de prendre en charge 100 % de son salaire. »

Direction l’Inter Milan ?

On comprend mieux pourquoi, dés lors, Giroud est désormais annoncé avec insistance du côté de l’Inter Milan. Voir en Angleterre, à Aston Villa. Deux clubs susceptibles de casser leur (plus grosses) tirelires que celles qui existent aux Girondins et à l’OL…