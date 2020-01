OL, Girondins – Mercato : un courtisan de Giroud a pris les devants

true

Ciblé par l’OL, les Girondins et l’Inter Milan, Olivier Giroud (Chelsea) est aussi dans le viseur d’Aston Villa. Qui aurait même avancé ses pions.

Où va aller Olivier Giroud ? Complètement barré à Chelsea, l’attaquant des Bleus envisage un départ à six mois de l’Euro et plusieurs clubs sont prêts à l’accueillir. En L1, l’OL et les Girondins de Bordeaux rêvent de le rapatrier, mais la préférence de l’Isérois irait plutôt vers l’Inter Milan, avec la perspective de retrouver Antonio Conte.

Autre choix privilégié : celui de rester en Premier League. Et Aston Villa pourrait bien lui en donner la possibilité. Selon Sky Sports, les Villans auraient en effet formulé une demande officielle auprès de Chelsea sur la disponibilité du joueur en janvier.