Accord trouvé pour le transfert d'Atal, Hütter sur la sellette à Monaco, tensions à Metz avant l'OM

Le Stade Brestois solidaire de Lilian Brassier

Dans un communiqué, le Stade Brestois a apporté son soutien à Lilian Brassier, victime d'insultes racistes depuis son tacle violent sur Kylian Mbappé mercredi soir en Coupe de France. "Le club condamne depuis toujours toutes les formes de discrimination ou de racisme et regrette que de tels propos puissent être émis à l’encontre de son joueur. Le Stade Brestois a d’ores et déjà procédé à plusieurs signalements de ces comportements sur la plateforme Pharos", a écrit le club breton, en ajoutant qu'il comptait "se rapprocher très rapidement des services juridiques de la LICRA pour évaluer les différentes poursuites pénales possibles".

Les ultras de Clermont vont faire grève

"Vous avez déshonoré notre maillot"... le groupe des supporters clermontois des Nemetum Ultras crie sa colère dans un communiqué alors que le Clermont Foot est lanterne rouge de L1. La Montagne précise que les Nemetum Ultras resteront muets lors des quinze premières minutes de la rencontre contre Brest, ce dimanche

FC Metz : tensions internes avant l'OM

Vaincu lors des sept derniers matches de L1, le FC Metz n'aborde pas son déplacement à Marseille dans les meilleures conditions. L'Equipe révèle que les tensions sont fortes entre le directeur du football, Pierre Dréossi, et le coordinateur sportif, Bouabdellah Tahri. Les deux hommes ne sont pas d'accord sur le recrutement, les profils à rechercher et les réseaux à activer. Et chacun cherche à mettre sur le dos de l'autre la mauvaise saison du club. Des tensions qui rejaillissent évidemment sur le terrain...

OGC Nice : Atal transféré aujourd'hui à Demirspor ?

Selon un journaliste turc, l'OGC Nice et l'Adana Demirspor ont trovué un accord pour le transfert de Youcef Atal. Le latéral algérien est aujourd'hui en Turquie pour passer sa visite médicale.

AS Monaco : Hütter déçu après Rouen et sur la sellette ?

L'ASM a été éliminée de la Coupe de France par Rouen (1-1, 5 t.a.b à 6), pourtant pensionnaire de National 1. Un gros coup dur pour son entraîneur, Adi Hütter : "C'est une immense déception. Respect à Rouen pour cette performance mais la grosse frustration surtout c'est de sortir de cette compétition. Nous voulions la gagner, aller jusqu'au bout. Visiblement, notre performance n'a pas été suffisante". Selon L'Equipe, si la glissade de l'ASM se poursuit, l'entraîneur autrichien pourrait être renvoyé, surtout que le propriétaire du club, Dimitri Rybolovlev, était à Rouen hier et qu'il n'a pas apprécié ce qu'il a vu...

MHSC : Sakho de retour

L'entraîneur montpelliérain, Michel Der Zakarian, s'était montré agacé en milieu de semaine concernant l'absence de Falaye Sacko, pas rentré en France alors que le Mali a été éliminé de la CAN samedi. Mais le défenseur a fini par revenir, après avoir réglé des problèmes de papiers. Il s'est entraîné normalement jeudi après-midi et postule à une place dans le groupe pour le match contre Lyon dimanche à la Mosson

