Bonnes nouvelles pour Stéphan avant l'AC Milan, Fonseca vers une suspension, du beau monde sur Thuram !

AC Milan - Stade Rennais : trois absents et deux incertains côté Milanais

Alors que l'AC Milan et le Stade Rennais vont s'affronter ce jeudi (21h) en 16e de finale aller de la Ligue Europa, les Rossoneri auront plusieurs absents pour cette première confrontation. Et pour cause, Pierre Kalulu, Fikayo Tomori et Tommaso Pobega sont d'ores et déjà forfaits tandis que Davide Calabria et Mattia Caldara sont, eux, incertains.

LOSC : Fonseca vers une suspension contre Toulouse

Lors de la défaite samedi dernier face au Paris Saint-Germain (3-1), Paulo Fonseca s’est une nouvelle fois quelque peu emporté contre le corps arbitral, ce qui lui valu un carton jaune. Étant le troisième dans une période de 10 matchs officiels, le coach des Dogues devrait être suspendu pour le déplacement sur la pelouse de Toulouse, le 25 février prochain.

OGC Nice : Thuram a de gros courtisans

D'après le journaliste turc, Ekrem Konur, quatre cadors européens seraient déjà intéressés par le milieu de terrain de l'OGC Nice, Khéphren Thuram, en vue du prochain mercato estival. Il s'agirait de Liverpool, Arsenal, Manchester United et la Juventus Turin.

Montpellier : Der Zakarian n'est pas menacé !

Malgré les mauvais résultats depuis le début de la saison et la nouvelle défaite le week-end dernier contre l'Olympique Lyonnais (1-2), l'entraîneur de Montpellier, Michel Der Zakarian, ne serait pas menacé, si l'on en croit les informations de L'Équipe. Le technicien de 60 ans conserverait toujours le soutien de ses dirigeants et de ses joueurs.

RC Strasbourg : Chelsea pourrait encore prêter un joueur très prometteur

Chelsea continue d'acheter à tout-va et s'est attaché les services d'un jeune milieu de terrain sénégalais Pape Daouda Diong (17 ans). Ce grand espoir africain s'entraîne depuis décembre avec les pros et il a convaincu les Blues de lui offrir un contrat. La direction londonienne réfléchit à la possibilité de le prêter au RC Strasbourg pour la saison prochaine, selon Fabrizio Romano.

Toulouse : un parcage complet à la Luz !

Les Violets seront bien soutenus jeudi soir face au Benfica Lisbonne ! En effet, le TFC a annoncé que le parcage visiteurs de la Luz afficherait complet pour ce barrage aller d'Europa League, ce qui signifie qu'il y aura plus de 3.000 supporters haut-garonnais dans l'enceinte du SLB.

