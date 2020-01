FC Metz – RC Strasbourg (1-0) : Laurey au du mal à avaler la pilule

true

Le RC Strasbourg a perdu un match que leurs supporters auraient adoré le voir gagner. Opposé au FC Metz samedi soir, le club alsacien a été battu dans le derby du Grand Est sur un but de renard de John Boye en seconde période (0-1).

Thierry Laurey était particulièrement remonté contre ses attaquants, qui ont eu quelques cartouches pour marquer devant le club lorrain. Sans succès.

« La défaite me reste vraiment en travers de la gorge »

« Quand tu as la maîtrise du match et les occasions pour marquer, il faut le faire. Ça prouve qu’il nous reste des progrès à faire, a pesté le coach du Racing en conférence de presse. On a des situations claires, nettes et précises. On a manqué d’efficacité. On va travailler pour rectifier ça. On a passé 69 minutes sans être en danger. La défaite me reste vraiment en travers de la gorge. »