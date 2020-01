FC Nantes : le Stade Rennais donne une piste à Kita pour se rabibocher avec les supporters

true

La claque reçue devant l’OM est déjà du passé pour le Stade Rennais (0-1). Battu vendredi par Marseille, le SRFC a montré à Nîmes, hier soir, sa capacité de réaction en s’imposant grâce au réalisme de Adrien Hunou (1-0). Cette victoire remet le Stade Rennais à cinq points de l’OM au classement, ce qui suffit au bonheur des joueurs de Julien Stéphan.

Samedi, après la qualification contre Lyon, Waldemar Kita et Mogi Bayat ont prévu de faire la même chose devant la Loire… #FCNantes https://t.co/EiEygc8Us5 — David Phelippeau (@dphelippeau) January 15, 2020

« On a été très pragmatique et réaliste. On va s’en contenter, a souligné le coach du Stade Rennais après la rencontre. C’est une bonne opération comptable. On est de plus en plus solide et de mieux en mieux organisé. On a retrouvé de l’efficacité sans avoir énormément de situations et puis on fait un match intelligent et cohérent. »

Létang et Armand distribuent les maillots !

Cohérent, comme la distribution de cadeaux d’Olivier Létang et Sylvain Armand au coup de sifflet final. Aux Costières, les deux hommes forts du Stade Rennais ont en effet offert des maillots du SRFC aux supporters présents en tribunes ! « Samedi, après la qualification contre Lyon, Waldemar Kita et Mogi Bayat ont prévu de faire la même chose devant la Loire », a prophétisé avec ironie le taquin David Phelippeau sur Twitter. Et pourquoi pas finalement ?