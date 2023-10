FC Nantes : les Canaris ont envoyé Haise dans la légende du RC Lens

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Le FC Nantes n’a pas existé samedi à Bollaert. Battus par nettement plus forts qu’eux (0-4), les hommes de Pierre Aristouy sont redescendus sur terre avant d’accueillir le Stade de Reims dimanche à la Beaujoire (15h).

Haise déjà 60 victoires à Lens

En attendant, le FC Nantes a fait entrer un peu plus Haise dans la légende du RC Lens en devant le premier entraîneur du club artésien, depuis Arnold Sowinski (96), à atteindre la barre des 60 victoires en Ligue 1. L’intéressé est même devenu le quatrième coach sang et or le plus victorieux dans l’élite derrière Sowinski, Fruchart et Marek.

Franck Haise continue, lui aussi, d'écrire son histoire avec le #RCLens. pic.twitter.com/Uvs3KlRYRG — Laurent Mazure (@Laurentmazure) October 28, 2023

