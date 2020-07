FC Nantes : Louza – Chirivella, duo trop léger pour exister en L1 ? 

true

Si l’association entre Imran Louza et Pedro Chirivella est prometteuse sur le papier, permettrait-elle aux Canaris de faire la loi dans l’entrejeu ? Le doute semble permis.

Ne demandez surtout pas à Pedro Chirivella à quel poste il compte jouer la saison prochaine au FC Nantes. Le milieu espagnol (23 ans) vient à peine de débarquer chez les Canaris et n’entend pas imposer sa loi à Christian Gourcuff. Cela étant dit, l’ancien joueur de Liverpool a une idée bien précise de la zone où il pense être le plus efficace.

« Je joue devant la défense, en 6, insiste-t-il dans 20 Minutes. J’aime jouer vite, faire jouer mes équipiers et trouver les bonnes passes. » La qualité de passe de Chirivella n’est pas en cause, il s’agirait même de son principal atout pour booster la qualité du jeu du FC Nantes. Avec Imran Louza, il ne fait aucun doute que l’entrejeu des Canaris sera bien pourvu au titre des « joueurs élégants. »

Touré pourrait-il manquer pour équilibrer le 4-4-2 ?

Ce qui fait plus de doute, en revanche, c’est son manque de muscles (66 kg) à la récupération. Un secteur où la L1 ne pardonne pas et où, par exemple, le LOSC tire son épingle du jeu en raison de profils musculeux au milieu. « Je ne sais pas comment il va s’adapter dans un championnat plus physique que celui de la Hollande par exemple, confirme son ancien coéquipier à Willem II Karim Coulibaly. Gerard Lopez émet aussi des « doutes » sur la capacité de son compatriote à jouer en L1, un championnat « costaud physiquement. » C’est peut-être là où le profil d’Abdoulaye Touré (1,88m) pourrait compenser le manque de poids de Louza (1,78m, la même taille que Chirivella).