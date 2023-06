FC Nantes - Mercato : avant la DNCG, Kita a filé un énorme coup de pouce aux Girondins

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

Comme déjà évoqué hier, le cas Emiliano Sala est en passe de se régler entre le FC Nantes et les Girondins de Bordeaux. Si le montant est légèrement inférieur à ce qui était initialement prévu, Waldemar Kita évoque en privé « un coup de main » à l’attention du club rival. Un peu plus de quatre ans après la disparition tragique d’Emiliano Sala, Bordeaux va bel et bien enfin toucher sa part d’intéressement sur la vente de l’attaquant argentin à Cardiff City pour 17 M€ au mois de janvier 2019. Selon L’Équipe, la somme sera finalement en deçà du pourcentage de 50 % à la revente négocié au moment du départ de Sala à Nantes durant l’été 2015 : Bordeaux va percevoir 7,2 M€ sur les 8,5 M€ qui auraient dû lui revenir. « Au départ, Bordeaux voulait absolument toucher son argent mais on ne peut pas donner de l’argent qu’on n’a pas touché nous-mêmes. Finalement, on a fait les comptes, et on a voulu régler ça gentiment », explique-t-on du côté nantais.

7,2 millions d'euros offerts à Bordeaux ?

Alors que Nantes et Cardiff étaient réunis hier pour la première fois devant le tribunal de commerce de Nantes, le club gallois n’aurait pour l’instant réglé qu’un tiers (6 M€) de sa facture. L’intervention de la LFP et une réunion avec le DG des Girondins Thomas Jacquemier et le président Gérard Lopez ont finalement convaincu les dirigeants nantais de solder pour de bon les comptes avec le club bordelais. Pour aboutir à ce montant de 7,2 M€, le FCN a tenu compte des 3 M€ de frais d’avocat engagés depuis le début du litige avec Cardiff et des 2 M€ de commissions d’agents à reverser. Cette somme est destinée, côté bordelais, à réduire la dette à l’égard du principal créancier du club Fortress (+ de 10 M€ avec les intérêts). À défaut de combler les besoins de trésorerie, cela pourrait compter avant le passage des Girondins devant la DNCG le 28 juin.

Les Girondins ont rendez-vous ce jour à 11h30 avec le CNOSF, au même titre que Rodez



A lire ici en intégralité 👉 https://t.co/ruusNPpgGF#Girondins pic.twitter.com/4gAeioGeos — Girondins4Ever (@Girondins4ever) June 23, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Plus de quatre ans après la mort d’Emiliano Sala, le FC Nantes va verser une somme de 7,2 millions d’euros aux Girondins de Bordeaux, qui disposaient d’un intéressement sur le transfert de l’attaquant argentin à Cardiff.

Bastien Aubert

Rédacteur