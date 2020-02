FC Nantes – PSG : la petite blague pleine d’amertume de Gourcuff 

true

Les supporters du FC Nantes et du PSG ont déjà lancé le choc contre le PSG… à leur manière. Lundi soir, les ultras des deux clubs s’étaient donné rendez-vous à Nantes pour en découdre. Un important contingent des forces de l’ordre a dû être déployé pour calmer les esprits et dissiper l’incident.

En attendant le coup d’envoi de la rencontre (21h05), Christian Gourcuff n’a pas vraiment la tête à l’extra-sportif. Le coach du FC Nantes a fustigé les décisions arbitrales contre le Stade Rennais, hier en conférence de presse. Aussi, l’ex entraîneur du FC Lorient a partagé son émotion de devoir compter ses absents dans son effectif.

Gourcuff n’a pas les moyens de mettre le bus devant le PSG

Cela ne l’a pas empêché de faire preuve d’un peu d’humour et même d’autodérision à l’heure d’évoquer une éventuelle défense bétonnée devant l’armada offensive du PSG. « On ne va pas jouer à 5 derrière ou à 8 défenseurs non plus, de toute façon, on n’en a plus… », a ainsi rigolé Gourcuff dans des propos rapportés par le quotidien gratuit 20 Minutes. Une charnière Girotto – Wagué est ainsi annoncée titulaire pour contrer le duo Mbappé – Icardi.