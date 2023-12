FC Nantes, RC Lens, OM, PSG : les clubs les plus impactés par la CAN sont...

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Les supporters marseillais la craignent depuis l'été dernier, quand ils ont vu Pablo Longoria recruter des internationaux africains à tour de bras. Cette fois, on y est, pas moyen de reculer : la CAN débutera le 13 janvier en Côte d'Ivoire et s'achèvera le 11 février. Les convoqués devront rejoindre leur sélection dès le lundi 8 janvier. Quatre semaines pendant lesquelles se joueront quatre journées de L1 et deux tours de Coupe de France (16es et 8es de finale).

9 convoqués à l'OM, Lorient et Le Havre

Le site StatsOMP a fait une carte des joueurs sélectionnés par club et il s'avère que les craintes des supporters marseillais sont justifiées : l'OM sera bien le club le plus touché, avec Le Havre et Lorient, puisque 9 de ses joueurs prendront la route de la Côte d'Ivoire. Le RC Lens est 2e avec 7 appelés, Montpellier 3e avec 6. Le FC Nantes est dans le quinté de tête puisque 5 Canaris seront à la CAN. L'OL n'en enverra que 4. A l'autre extrémité, le LOSC (2 sélectionnés) et surtout le PSG (1) sont sereins.

