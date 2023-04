Genesio calme la polémique Toko-Ekambi à l'OL, les nerfs craquent partout en L1 et en L2

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

OL – Stade Rennais : Genesio calme le jeu sur la sortie polémique de Toko Ekambi Cette semaine, Karl Toko-Ekambi s'est longuement lâché au sujet de l'OL, dénonçant notamment l'attitude des supporters qui vise selon lui « toujours le même type de joueurs ». Des accusations de racisme déguisés sur lesquelles Bruno Genesio n'a pas souhaité réagir après la défaite du Stade Rennais à Lyon (1-3) : « Je n'ai pas échangé avec Karl sur son interview. Pour le moment, je préfère me concentrer sur le sportif », a glissé le coach breton. AS Monaco : Pierre Ménès se paie Nübel en une punchline Sur son blog vidéo, Pierre Ménès est revenu sur le match nul entre le FC Nantes et l'AS Monaco (2-2) à la Beaujoire et il était plutôt saignant à l'égard du gardien asémite : « A Monaco, il y a quand même une constante : tu ne peux pas espérer grand chose avec un gardien de ce niveau ! Je trouve assez vraie la vanne sur Alexander Nübel : les Monégasques pensaient avoir recruté Manuel Neuer et on leur a envoyé Matthieu Delormeau ».

La L1 et la L2 sous tension, coups de gueule et réactions

Montpellier : l'arbitre fautif, le Téfécé tricheur... Der Zakarian se lâche

Battu dans le derby d'Occitanie par Toulouse (1-2), Montpellier l'avait vraiment mauvaise à l'image de Michel Der Zakarian. Le coach du MHSC en voulait autant à son équipe qu'à l'adversaire :

« On a dominé dans les 20 premières minutes, ensuite on a été un peu plus brouillon dans le jeu. On fait toujours une touche de trop. On a proposé un jeu plutôt haché. La façon de jouer de Toulouse, qui triche pas mal, nous a aussi gênés (…) L'arbitre ne siffle pas, ne met pas les cartons. Il n'a pas fait jouer d'arrêts de jeu en première période, seulement trois minutes à la fin. Ce n'est pas l'arbitre qui nous fait perdre le match, c'est nous qui le perdons. On a fait beaucoup de mauvais choix, lui aussi ».

Reims – Brest : Lorenzi explose contre la VAR !

Si Will Still avait un « sentiment un peu partagé » après le point « au goût de frustration » de Reims à domicile contre Brest (1-1), ce n'était rien à comparé de la colère froide du directeur sportif du SB29 Grégory Lorenzi, qui en voulait beaucoup à Monsieur Millot et à la VAR pour le penalty champenois à la 91ème minute :

« Je pense que la sensibilité initiale de l’arbitre est de ne pas siffler. Après, aujourd’hui, on sait que le VAR n’est pas la plus grande réussite de l’arbitrage français. Pour juger un hors-jeu, oui, mais pour le reste, ça dénature le football. Cette décision nous porte préjudice. Monsieur Millot m’a dit que le penalty est justifié, mais dès lors où on l’invite à revoir l’action… Quand on est derrière un camion, c’est facile de juger, mais quand on est sur le terrain, on voit les choses différemment. Et je pense que si cette action s’était déroulée à la 60e, l’arbitre serait resté sur son intuition. On peut toujours trouver des fautes, mais siffler ce genre de penalty va à l’encontre du football. Pour moi, ce règlement n’est pas bon, mais on va continuer dans nos conneries. Ce n’est pas la première fois, et ce n’est pas la dernière. Tant qu’on ne se limitera pas aux hors-jeu, on fera fausse route ».

ESTAC : Adil Rami dégomme ses coéquipiers

Agacé après la nouvelle défaite de Troyes sur sa pelouse contre Clermont, Adil Rami s'est lâché au micro de Prime Vidéo, s'en prenant ouvertement à ses coéquipiers qu'il accuse d'avoircédé dans la course au maintien :

«Moi je m’en fous, j’ai 37, 38 piges et ma carrière elle est faite. Et je sais même pas si je suis triste pour des joueurs qui baissent les bras pour la suite de leur carrière. Franchement, il va falloir qu’ils se remettent en question ! Moi je n’ai à juger personne, j’ai juste jugé que l’état d’esprit n’était pas bon et que la défaite était logique ».

AC Ajaccio : Pantaloni rend les armes pour le maintien

A l'instar d'Angers et de Troyes, l'ACA se rapproche de la Ligue 2. Lourdement battu par Auxerre (0-3) à la maison, le club corse a capitulé. C'est en tout cas ce que pense Olivier Pantaloni :

« Est-ce qu'on se considère en Ligue 2 ? Oui. Ce n'est pas de la langue de bois. Sept points de retard, en huit matches, compte tenu de notre calendrier, ça paraît très compliqué. Aujourd'hui on peut se dire qu'on est en Ligue 2. Ils savaient que ce match-là était capital. C'est incompréhensible.Il reste huit matches. L'idée est de finir de la meilleure des manières possibles. Au niveau de l'image que l'on doit montrer, de l'orgueil, on ne doit pas finir la saison en roue libre, car huit matches, ça peut être très très long. Si on les joue de cette manière-là, ça peut être très compliqué. »

Girondins – Bastia : Régis Brouard coupable de la fin de match tendue ?

Alors que le match entre les Girondins de Bordeaux et le SC Bastia (2-0) a fini en pugilat sur fond d'insultes racistes et de lynchage de Malcom Bokélé, exclu par l'arbitre dans la foulée, les suiveurs du club aquitain ont un autre coupable en vue sur ce match.

Journaliste pour Radio France et 20 Minutes, Clément Carpentier en veut beaucoup à Régis Brouard, le coach bastiais : « Gros coup de gueule sur Régis Brouard qui fait complètement dégoupiller le match en chauffant Fransergio. Ce gars avant d’être un entraîneur est un ÉDUCATEUR ! C’est lamentable et derrière les joueurs vrillent mais c’est limite normal ».

?¬レᄑ️Gros coup de gueule sur Régis Brouard qui fait complètement dégoupiller le match en chauffant Fransergio. Ce gars avant d’être un entraîneur est un ÉDUCATEUR ! C’est lamentable et derrière les joueurs vrillent mais c’est limite normal 3/3 #Bordeaux #Girondins #FCGB — Clement Carpentier (@clementcarpet) April 8, 2023

Le Melting-clubs du 10 avril La fin de saison se rapproche en Ligue 1 et en Ligue 2 et le week-end a clairement vu la tension monter d'un cran avec des polémiques un peu partout et pas seulement sur les gros matchs. Florilège des déclarations fortes et des tirs à la sulfateuse contre la VAR.

