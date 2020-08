Girondins – FC Nantes (0-0) : Koscielny retient deux satisfactions du derby

true

Laurent Koscielny estime que l’excellent état d’esprit affiché face au FC Nantes lors du derby de l’Atlantique vendredi (0-0) est une pierre sur laquelle il faut construire cette saison.

Le dernier derby de l’Atlantique ne restera pas dans les annales. Hier, les Girondins de Bordeaux et le FC Nantes ont offert un piètre spectacle pour le match d’ouverture de la L1 au Matmut Atlantique (0-0). Laurent Koscielny n’est pas tout à fait négatif après celui-ci.

« C’était un match difficile, surtout quand on est à dix après 20 minutes de jeu. On a été solidaires. On savait que cela allait être dur et je pense qu’on s’est créé les meilleures occasions. Avec un peu plus de lucidité, on aurait pu marquer, a estimé au micro de la chaîne Téléfoot le défenseur de Bordeaux. On est contents avec ce point-là, l’état d’esprit a été très bon. Ce groupe est solidaire, travailleur et a envie de donner le maximum les uns pour les autres. C’est bien pour plus tard. »

Koscielny heureux aussi d’avoir retrouvé la compétition

Le capitaine de Jean-Louis Gasset affiche également une immense joie d’avoir retrouvé la compétition après la crise sanitaire. « On sort d’une période assez compliquée, on n’avait pas joué de match officiel depuis très longtemps, poursuit l’ancien Gunner. Retrouver le stade, et un peu les fans, même si c’est limité, et retrouver la compétition, c’était important pour tout le monde. C’est un très bon point, on aurait aimé en prendre trois mais je pense qu’on peut être satisfaits de notre prestation. »