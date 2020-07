Girondins, Stade Rennais : pourquoi Mexer a perdu sa place à Bordeaux 

true

Transféré du Stade Rennais aux Girondins de Bordeaux l’été dernier, Mexer (31 ans) ne s’est pas imposé. Un problème avec Paulo Sousa expliquerait ce couac.

En débauchant Mexer du Stade Rennais l’été dernier, les Girondins de Bordeaux semblaient avoir réalisé un joli coup du mercato. Un an plus tard, le constat est beaucoup plus mitigé. D’abord titulaire, le défenseur central a lentement glissé sur le banc de touche au gré des réglages tactiques de Paulo Sousa.

Le technicien portugais, qui adore pouvoir compter sur des joueurs polyvalents, n’a pas trouvé en Mexer une réponse satisfaisante à ses besoins en défense. Du coup, le joueur de 31 ans n’a disputé que 19 matches de championnat. Avec le recul, il sait pourquoi.

« J’ai eu un désaccord avec l’entraîneur »

« J’ai eu un désaccord avec l’entraîneur, et c’est quelque chose que j’ai dû payer, j’ai fini par perdre ma place de titulaire, explique l’intéressé dans des propos relayés par Girondins4ver. Au début de la saison, j’ai dû jouer à un poste qui n’est pas habituel pour moi et cela a causé un désaccord que j’ai eu avec l’entraîneur, mais j’ai fini par surmonter ça. J’avais d’ailleurs joué lors des derniers matches mais nous avons eu cet arrêt à cause du coronavirus. J’ai parlé à l’entraîneur et l’une des choses qui nous a fait ne pas être d’accord était la position à laquelle il m’a mise, qui n’est pas la mienne. Lors de la prochaine saison, je veux jouer à nouveau en défense centrale, là où je me sens le mieux, et je m’y prépare. »