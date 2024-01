Pas d'investisseur à Bordeaux, Atal dans le flou à Nice, Umtiti sur le départ du LOSC ?

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

LOSC : la Juve met la pression pour Djalo

Selon Foot Mercato, la Juventus aurait proposé au LOSC de recruter Thiago Djalo dès cet hiver, à six mois de la fin de son contrat, et de le prêter dans la foulée aux Dogues jusqu'à la fin de la saison. Les Bianconeri ne veulent pas attendre juin prochain car l'Inter Milan et l'Atlético Madrid sont aussi très chauds sur le défenseur central.

FC Lorient : Le Bris dément son altercation avec Mendy

Après la défaite à Brest (0-4), l'entraîneur lorientais, Régis Le Bris, aurait pointé le comportement de quatre joueurs, dont Benjamin Mendy, avec qui il aurait eu une altercation. Hier jeudi, le technicien a toutefois démenti cette information révélée par Mohamed Toubache-Ter : "Je ne confirme rien de ce qui est sorti sur les réseaux sociaux. Ce qui se dit dans un vestiaire doit rester dans un vestiaire. Heureusement qu’il y avait des tensions et du mécontentement. J’ai pris mes responsabilités, certains joueurs aussi. Les discussions se poursuivent. Il faut du caractère dans un vestiaire, mais il y a du respect et du dialogue, donc aucune ambiguïté".

SB29 : le club bat aussi des records au niveau du merchandising

Auteur d'une première partie de saison exceptionnelle, avec une 4e place en Ligue 1 et 9 victoires en 17 journées, le Stade Brestois recueille les fruits de son beau travail. Car d'après le responsable merchandising du club, Yohan Guyader, interrogé par Le Télégramme, les chiffres du merchandising sont exceptionnels : "Je dirais que, depuis le début de saison, et plus particulièrement depuis la mi-novembre, donc un mois et demi, le club a battu tous ses records de vente de maillots et de produits dérivés quotidiens et hebdomadaires".

RC Strasbourg : Lukovic, sitôt acheté, déjà prêté ?

Le média Alsasports assure que le RC Strasbourg va bien recruter l'attaquant serbe Milos Lukovic, moyennant 5 M€. Mais le joueur ne terminera pas la saison en Alsace. Il sera prêté à son club de l'IMT Belgrade (11e du championnat serbe), avec qui il a marqué 10 buts en 19 matches. Il découvrira la Ligue 1 la saison prochaine.

FC Metz : une option d'achat pour Mikautadze

L'Ajax a officialisé hier en fin d'après-midi le prêt de Georges Mikautadze au FC Metz. Ayant joué avec les Lorrains en début de saison, avant son transfert chez les Lanciers, l'attaquant géorgien ne pouvait porter un troisième maillot cette saison. Ce retour en Lorrain s'accompagne d'une option d'achat dont le montant et les conditions n'ont toutefois pas filtré. "L’Ajax, le FC Metz et Georges Mikautadze ont trouvé un accord pour le prêt du joueur au club français, peut-on lire dans le communiqué du club néerlandais. Le prêt prend effet immédiatement et s’étend sur une demi-saison, jusqu’au 30 juin 2024. L’accord de prêt comprend également une option d’achat pour le FC Metz. Le contrat de l’attaquant de 23 ans à l’Ajax est valable jusqu’au 30 juin 2028".

Georges Mikautadze on loan to FC Metz. — AFC Ajax (@AFCAjax) January 4, 2024

Mais aussi...

Girondins : finalement pas de nouvel investisseur ?

Les Girondins vont repasser devant la DNCG mercredi prochain, mais il n’est pas certain que le club ait beaucoup d’éléments nouveaux à apporter. Alors qu’il était question d’une éventuelle entrée d’un investisseur minoritaire au capital du club, L’Équipe fait savoir que cette opération, si elle aboutit, ne devrait pas intervenir avant le mois de février. Des discussions seraient toujours en cours avec plusieurs candidats. L’idée serait que cette participation minoritaire s’accompagne d’un prêt pour financer trois à quatre des prochains mercatos de l’équipe première. « On ne dépensera pas un centime au-dessus de ce que nous vendons », assure-t-on en interne. La priorité du moment consiste à restructurer la masse salariale du club. Après avoir trouvé un accord à hauteur de 1,8 M€ avec Atlanta pour le transfert en MLS de Stian Gregersen, plusieurs éléments ne seront pas retenus en cas de bonne opportunité : Alberth Elis, Zuriko Davitashvili, Malcom Bokele ou encore Danylo Ignatenko.

FC Metz : 400 000 € pour Maïga à Ferencvaros

Le FC Metz a officialisé le départ de son milieu de terrain Habib Maïga pour le club hongrois de Ferencvaros à six mois de la fin de son contrat. Arrivé en Moselle à l'été 2018, l'international ivoirien (28 ans, 13 sélections) a été vendu 400 000 € et a disputé 140 matches sous les couleurs de Metz et inscrit 7 buts. Le joueur formé à Saint-Étienne a participé à deux montées avec le club lorrain (2019, 2023).

LOSC : Umtiti déjà vers la sortie ?

De retour en Ligue 1 cet été, Samuel Umtiti a posé ses valises au LOSC mais un départ n’est pas à exclure cet hiver. Sport explique ainsi que son temps de jeu famélique (11 apparitions toutes compétitions confondues dont 7 en tant que titulaire pourrait le pousser à changer d’air au mercato afin de retrouver un projet où il aura plus de visibilité. Le média catalan explique qu’en Turquie, Istanbul BB est très intéressé par ses services. Du côté de l’Italie, des écuries, dont les noms n’ont pas filtré, sont intéressées mais n’ont pas encore avancé concrètement sur cette piste.

AS Monaco : Kehrer officialisé

Comme attendu ces derniers jours, l'AS Monaco a mis la main sur Thilo Kehrer. En difficulté à West Ham, l'ancien défenseur du PSG arrive en Principauté dans le cadre d'un prêt jusqu'en fin de saison, avec option d'achat. Le montant de celle-ci a été fixée à 10 millions d'euros.

🆕✍️ L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Thilo Kehrer. Le défenseur international allemand de 27 ans est prêté par le West Ham United Football Club jusqu’en fin de saison, avec option d’achat.#WelcomeKehrer — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 5, 2024

Et enfin...

Stade Brestois : Cornud dans le viseur ?

Attaquant du Maccabia Haïfa, Pierre Cornud est un joueur très courtisé. Sacré meilleur latéral de la saison, le joueur formé au Montpellier HSC serait dans les petits papiers du Stade Brestois et de Grenade, selon Foot Mercato. L’été dernier, le club d’Haïfa avait repoussé une offre de 1,5 M€ pour son Français de 27 ans.

OGC Nice : Farioli n’a pas encore tranché pour Atal

Après la condamnation de Youcef Atal pour provocation à la haine à raison de la religion par le tribunal correctionnel de Nice, le Gym va devoir trancher sur son cas. Francesco Farioli a déclaré se laisser le temps d’y réfléchir. « Youcef Atal est un joueur sous contrat avec le club, actuellement il se trouve à la CAN. On verra à son retour, il reviendra pour faire partie du groupe. Mais pour l’instant, ce mois-ci, c’est la CAN. Et on verra quels seront les développements par la suite », a déclaré le coach de l’OGC Nice en conférence de presse.

FC Lorient : Le Bris veut des renforts cet hiver

À la peine cette saison avec seulement deux victoires en 17 matches de Ligue 1 et une avant-dernière place au classement, le FC Lorient est dans le dur. Régis Le Bris compte donc sur le mercato pour boucler plusieurs renforts. « Deux, trois ou quatre : le nombre d’arrivées n’est pas encore arrêté, il dépendra des retours des blessés (Bakayoko, Kari, Dieng, B. Mendy, Tosin), qui ont peu joué et sont aussi des recrues en quelque sorte, a-t-il affirmé en conférence de presse. Concernant les départs, cette période de Noël est toujours clef pour des joueurs avec qui on avait déjà évoqué cette possibilité l’été dernier. Cela concerne cinq à sept joueurs et cela avance déjà. »

Montpellier HSC : Mercato déjà clos ?

Interrogé sur ses intentions au mercato hivernal, Michel Der Zakarian a laissé entendre qu'il pourrait déjà le clôturer dès cette première semaine de tractations ! « On va voir ce qu’il se passe, mais pour l’instant, on pourrait en rester là », a avoué le coach du Montpellier HSC à Midi Libre.

Podcast Men's Up Life