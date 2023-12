Le Stade Rennais et le Toulouse FC joueront les barrages, l’AS Rome aussi !

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Au Roazhon Park, le Stade Rennais de Julien Stéphan n’est pas parvenu à finir le travail pour accéder aux huitièmes de finale. En position favorable avant le match, les Rouge et Noir se sont inclinés (2-3, buts d’Assignon et Blas) dans un match où la défense a encore failli et laissent le « sous-marin jaune » de Marcelino leur passer devant. Un match qui s'est d'ailleurs fini dans la confusion avec la blessure de Juan Foyth, évacué sur civière après avoir pris un coup de genou dans le visage, et un doublé refusé à Lorenz Assignon pour un hors-jeu (90'+12). Dans le groupe de Rennes et Villarreal, c’est le Maccabi Haïfa, vainqueur 2-1 sur le terrain du Panathinaïkos… qui est reversé en Ligue Europa Conférence.

Toulouse au rendez-vous des barrages

Il manquait un point au Toulouse FC sur le terrain de LASK pour continuer en Ligue Europa. Les protégés de Carles Martinez Novell ont fait mieux grâce à l’inévitable Thijs Dallinga et Gabriel Suazo (2-1). Les Violets ont été plutôt inspirés de ramener des points d’Autriche car, dans l’autre match, l’Union Saint-Gilloise a créé la surprise en dominant une très jeune équipe de Liverpool (2-1). Les Belges finissent à la troisième place de ce groupe.

Le @ToulouseFC passe la phase de groupes en Coupe d'Europe pour la 1ère fois de son histoire. #UEL #ASKTFC — Stats Foot (@Statsdufoot) December 14, 2023

La Roma, l’épouvantail pour Lens ?

Dans les deux autres groupes qui se jouaient à 18h45, on notera la qualification des azéris de Qarabag (2-1 contre Hacken) derrière l’intouchable Bayer Leverkusen (18 points pris sur 18 possibles et un 5-1 face à Molde pour finir) … et surtout le fait que l’AS Rome doive passer par les barrages malgré sa victoire 3-0 sur le Sheriff Tiraspol, dominé dans sa poule par un Slavia Prague qui a détruit le Servette de Genève (4-0).

L’AZ éliminé, ça sourit pour l’indice UEFA !

En Ligue Europa Conférence, la bonne nouvelle nous vient de Pologne où le Legia Varsovie a éliminé l’AZ Alkmaar, l’un des deux représentants des Pays-Bas en course ce jeudi (2-0). Excellente nouvelle pour l’indice UEFA. Sinon, pas de surprise : Aston Villa, la Fiorentina, le PAOK et Fenerbahçe remportent leurs poules. L’Eintracht Francfort, Ferencvaros, le Legia et Ludogorets verront les barrages.

