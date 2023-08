Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

La grosse info : le PSG et Lens ont trouvé un actionnaire minoritaire

Du côté de QSI et de Joseph Oughourlian, on cherchait de nouveaux partenaires prêts à rentrer dans l'actionnariat du PSG et du RC Lens. Les deux clubs touchent au but...

PSG : Doha tient son nouvel actionnaire minoritaire, son identité révélée !

RC Lens : un consortium d'investisseurs arrive, le budget bat tous les records

Le scan du 9 août

Mercato show

FC Barcelone - Mercato : Xavi a braqué une cible du PSG

Le Real Madrid attend son heure pour Mbappé, Yamal fait rêver le FC Barcelone

Real Madrid, PSG - Mercato : Mbappé, une vengeance de Pérez contre al-Khelaïfi sur fond de Super League ?

PSG, FC Barcelone - Mercato : Dembélé est à Paris, signature imminente !

PSG - Mercato : le FC Barcelone entrouvre la porte à Neymar, Dembélé la lui claque au nez !

FC Barcelone, PSG - Mercato : le nouveau Messi pourrait bloquer le retour de Neymar

PSG – Mercato : Al-Khelaïfi va rencontrer Mbappé, Campos et Enrique actent 5 indésirables dont Neymar et Verratti !

PSG – Mercato : une solution radicale envisagée pour Neymar, un ultime affront à Verratti

OM, Stade Rennais – Mercato : Payet a pris une décision radicale pour son avenir

OM - Mercato : très bonne nouvelle en provenance d'Argentine dans le dossier Sanchez

OM - Mercato : la réponse de Vitinha aux rumeurs de prêt

OL - Mercato : un joli chèque récupéré grâce à Paqueta ?

OL – Mercato : un indésirable file en Russie, Lukeba à deux pas de Leipzig

FC Nantes – Mercato : Douglas Augusto plus cher que prévu, contretemps pour Awaziem

LOSC – Mercato : Olivier Létang fait une annonce forte sur Jonathan David

RC Lens - Mercato : une autre piste offensive à oublier pour les Sang et Or

RC Lens - Mercato : Akpom, Diallo, Diarra, Balogun... Le point sur les dossiers offensifs des Sang et Or

Stade Rennais - Mercato : revirement de situation pour Matic !

ASSE - Mercato : grosse concurrence pour Bangura

ASSE – Mercato : accord imminent pour Nkounkou, le montant du transfert est connu

Ça bouge pour Thuram et Todibo à Nice, un Brésilien signe à Strasbourg, le cousin de Haaland au Havre ?

Et aussi...

ASSE, FC Nantes : Bamba se livre sur son expérience chez les Verts

Podcast Men's Up Life