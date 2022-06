Les infos du jour : McCourt prend une décision radicale, Batlles est le nouvel entraîneur de l'ASSE, Mbappé et Benzema s'évitent

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

La grosse info : McCourt prend une décision radicale après la dernière rumeur de vente de l’OM !

Le propriétaire de l’OM va convoquer le président et le directeur de la stratégie du club pour évoquer l'avenir du club à long terme.

OM : le clan McCourt craque après la dernière rumeur de vente et prend une décision radicale !

Mais aussi…

OM - Mercato : un joueur du LOSC pour remplacer Kamara ?

OM - Mercato : une cible brésilienne ouvre la porte à Marseille !

OM, Real Madrid - Mercato : porte ouverte pour Marcelo, la concurrence est féroce

OM, Equipe de France : coup dur pour Boubacar Kamara

OM - Mercato : un ancien prodige du FC Nantes bientôt de retour ?

En Ligue 1 :

ASSE : c’est officiel pour Batlles !

ASSE : avec qui les Verts doivent-ils repartir en Ligue 2 ?

ASSE - Mercato : Bouanga demande pardon, Khazri comme futur coéquipier la saison prochaine ?

ASSE - Mercato : deux premières signatures de joueurs poussées par Batlles ?

ASSE : un petit chèque à l’horizon pour lancer le Mercato de Batlles ?

ASSE : les pistes des Verts pour le mercato estival

ASSE : une nouvelle très rassurante arrive après la relégation en Ligue 2

PSG - Mercato : Mbappé prend un premier camouflet et grince déjà des dents

PSG, Real Madrid : Mbappé et Benzema s’évitent en équipe de France

PSG - Mercato : un premier dossier explose à la figure de Campos

PSG - Mercato : courtisé par un autre club, Zidane a le sort de Pogba et Di Maria entre ses mains

PSG, OL - Mercato : destinations proches et inattendues pour Blanc et Cavani ?

FC Nantes - Mercato : coup de théâtre dans le dossier Mollet !

FC Nantes - Mercato : les Canaris déboulent sur une piste de l’OM

OL, OM, Stade Rennais - Mercato : folle concurrence pour Denayer, une offre est déjà partie !

OL - Mercato : Arsenal officialise le départ de Lacazette

OL - Mercato : Tino Kadewere a des touches

RC Lens - Mercato : Banza a échappé à un premier club de Ligue 1

Stade Rennais : Pinault annonce du lourd au Mercato, deux historiques s'en vont avant Génésio ?

À l’étranger :

FC Barcelone : alerte rouge au Barça, le PSG a encore frappé, le Real Madrid lance son Mercato

FC Barcelone - Mercato : et maintenant, Dembélé a disparu !

FC Barcelone - Mercato : Xavi a coûté une recrue au Real Madrid

FC Barcelone - Mercato : on en sait plus sur le dossier Lewandowski

Real Madrid : les pistes des Merengue pour le mercato estival

Real Madrid - Liverpool : le communiqué cinglant des Merengue après les incidents

Manchester United - Mercato : Cristiano Ronaldo scelle son avenir

Pour résumer Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce vendredi 3 juin. Franck McCourt prend une décision radicale, Lacazette quitte Arsenal, Mbappé et Benzema s'évitent.

