Les infos du jour : l'avenir de Tudor agite l'OM, celui de Messi bientôt réglé

Ce mardi, La Provence annonce que la Juventus Turin ne songerait plus à Igor Tudor pour succéder à Massimiliano Allegri. Une information que Tuttosport dément, même si le quotidien sportif italien assure qu'Allegri va rester. Une autre rumeur a assuré que l'OM allait proposer une prolongation à Tudor. Là encore, cela a été démenti. Bref, l'avenir du Croate est des plus flous.

Monaco sur Haise, Auxerre a un œil sur Nantes et le Mercato, l’avenir de Claude-Maurice relancé !

Prix Marc-Vivien Foé 2023 : le vainqueur est connu !

RC Lens : 120 M€ en C1, Oughourlian table sur un Mercato record cet été !

OL, Stade Rennais : un coup de pouce tombé du ciel dans la course à l’Europe ?

Xavi accueille déjà Messi au FC Barcelone, on sait quand Bellingham signera au Real Madrid

