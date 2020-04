Ligue 1, Ligue 2 : un nouveau championnat d’été bientôt à l’étude ?

false

En raison du coronavirus, les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 pourraient avoir de nouvelles dates dans un avenir plus ou moins proche.

C’est une petite musique qui commence à se faire entendre. Celle d’un championnat de France (Ligue 1, Ligue 2) nouvelle version qui ne s’étendrait plus du mois d’août au mois de mai, mais bel et bien de mars à novembre. On pourrait l’appeler le championnat d’été, comme le souligne ce matin l’ancien président de la LFP, Frédéric Thiriez, dans un entretien accordé à l’Equipe.

Cette proposition, aujourd’hui relayée par le président de l’OGC Nice, Jean-Pierre Rivère, avait déjà été soumise en 2008 par Thiriez. Etant toutefois confronté à un problème : comment passer d’un championnat à l’autre ? Cette fois, coronavirus oblige, ce pourrait être l’occasion.

« Avec une véritable trêve hivernale, nous pourrions jouer au printemps, pendant l’été et à l’automne »

« En s’alignant sur l’année civile, avec une véritable trêve hivernale, nous pourrions jouer au printemps, pendant l’été et à l’automne. Les mois de décembre et de janvier sont les plus surchargés avec les problèmes que l’on sait : risques de blessures, faibles affluences dans les stades, nombre de buts en berne… »