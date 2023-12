Ligue 1 : Reims domine Strasbourg et s'installe dans le Top 5

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Le match d'ouverture de la 14e journée de Ligue 1 entre le Stade de Reims (5e) et le RC Strasbourg (14e) s'annonçait déséquilibré. Et il l'a été. Les Champenois se sont très logiquement imposés 2-1 grâce à des buts de Richardson (9e) et Daramy (41e). Déjà très laborieux dans le jeu le week-end dernier contre l'OM (1-1), les Alsaciens ont été dominés d'un bout à l'autre de la partie par des Rémois entreprenants, sauf dans le dernier quart d'heure, quand ils ont réduit l'écart par Gameiro sur pénalty (88e) et poussé par égaliser.

Strasbourg pourrait glisser dans la zone rouge

Avec ce succès, le Stade de Reims est assuré de conserver sa 5e place. Il compte le même nombre de points (23) que le LOSC (4e), qui accueillera le FC Metz dimanche mais possède une meilleure différence de buts (+6 contre +1). Le Racing, lui, pourrait glisser dans la zone rouge en fonction des résultats de Clermont (17e, à Brest), de Lorient (16e) et Toulouse (15e), qui s'affrontent.

