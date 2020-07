LOSC, ASSE, Girondins – Mercato : Naples propose deux anciens de L1 pour baisser les prix d’Osimhen et Gabriel

true

Très intéressé par Gabriel et Osimhen, Naples a proposé deux joueurs au LOSC pour tenter un rabais sur les prix : Faouzi Ghoulam et Adam Ounas.

Au LOSC, les cessions de Victor Osimhen (21 ans) et Gabriel Magalhães (22 ans) sont sur la bonne voie. Les deux joueurs, sous contrat respectivement jusqu’en 2024 et 2023, pourraient rejoindre Naples dans les prochains jours. Les pensionnaires du San Paolo concluraient cette double affaire pour 100 millions d’euros selon les dernières indiscrétions.

Mais, cette somme importante fait traîner en longueur les négociations entre le LOSC et Naples. Pour faire baisser la note, le club italien a trouvé une nouvelle formule bien plus avantageuse. D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis souhaite inclure Adam Ounas (23 ans) et Faouzi Ghoulam (29 ans) dans la transaction. Les Fenecs ne sont plus désirés en Campanie.

Le LOSC est dans l’obligation de vendre

Cette saison, Ounas a été prêté avec une option d’achat à l’OGC Nice. Auteur de 2 buts et 4 passes décisives en 16 apparitions de Ligue 1, le joueur formé aux Girondins de Bordeaux n’a pas convaincu Patrick Vieiera. Sous contrat jusqu’en 2022, sa valeur actuelle oscille autour de 8 millions d’euros d’après Transfermarkt.

Blessé plusieurs fois gravement au genou, Ghoulam joue de malchance depuis deux ans. Cette saison, le joueur formé à l’ASSE a joué que 7 rencontres de Serie A. Sous contrat jusqu’en 2022, l’international algérien est estimé à 9 millions d’euros d’après Transfermarkt.

La position du LOSC pour ces deux joueurs n’est, pour l’heure, pas connue. Avec une obligation de vendre ses grosses valeurs marchandes, les Dogues voudront tirer le maximum d’argent des cessions d’Osimhem et Gabriel. Les Nordistes sont attendus mi-juillet pour un deuxième passage devant la DNCG, le gendarme financier français. Forcément, des prix au rabais obligeraient les pensionnaires de Pierre-Mauroy à vendre plus de joueurs pour la suite du mercato.