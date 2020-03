LOSC : Bamba a trouvé un autre soutien que Galtier dans le groupe

true

S’il était resté dans l’ombre de l’incroyable Nicolas Pépé lors de la saison canon du LOSC, Jonathan Bamba a tout de même été un homme de base du gros parcours de la saison passée. Lors de cet opus 2019/20, l’ailier lillois est plus discret.

Avec un but et trois passes décisives seulement en championnat, Bamba est bien loin des standards de la saison passée. Ce qui lui vaut forcément quelques critiques alors que Christophe Galtier lui maintient sa confiance.

Et visiblement, il n’y a pas que le coach lillois qui continue de croire en lui. Présent en conférence de presse vendredi, Domagoj Bradaric, le latéral arrivé l’été dernier, a soutenu un joueur visiblement important pour lui. « Au début, c’était difficile sur le terrain, mais maintenant, on se connaît mieux avec Jonathan Bamba. Notre relation s’améliore, sur et en dehors du terrain. Nous travaillons beaucoup, il est très important pour moi tactiquement et défensivement. Il m’aide, et s’il ne le faisait pas, nous aurions des problèmes. Il ferme le couloir avec moi, et c’est nécessaire », a expliqué le défenseur lillois.