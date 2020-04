LOSC : Fonte n’est pas le seul taulier à opter pour une reprise express

true

Comme son coéquipier défenseur, le milieu de terrain du LOSC Benjamin André veut reprendre le championnat au plus vite, dès la fin du confinement.

La reprise ou non du championnat de France est toujours au cœur de l’actualité footballistique nationale. Les présidents de clubs sont, dans leur majorité, pour ; les joueurs plutôt contre en raison des risques sanitaires qui y sont liés, comme l’a expliqué leur syndicat, l’UNFP. Mais il existe des voix discordantes.

Ainsi, le quotidien régional La Voix du Nord a contacté deux joueurs de Lille, José Fonte et Benjamin André, pour les interroger sur le sujet. Et les deux sont d’accord : il faut reprendre, et vite. Nous avons déjà relayé les propos du premier, voici ceux du second, arrivé du Stade Rennais l’été dernier.

🔊 ON Comme sur les terrains de foot, la victoire face au virus se fera unis 🙏 Si vous le pouvez, faites comme nous et venez en aide @FondationHPHF pour équiper les établissements de soin et maintenir le lien dans les familles ⏩ https://t.co/o1wED36JQL MERCI 👏 pic.twitter.com/FgaeAVvisU — LOSC (@losclive) April 1, 2020

« On a commencé quelque chose et on a envie de le terminer. Et la qualification en Ligue des Champions nous motive. Surtout, pourquoi la plupart des gens pourrait reprendre le 11 mai et pas nous ? »