LOSC : Gaitan, Rémy, Pied, Pizzuto…le Mercato s’accélère

Au travers de quelques dossiers, déjà bien ficelés (Rémy, Pied), la direction du LOSC donne un coup d’accélérateur à son mercato d’été.

C’était hier jour de rentrée pour les joueurs du LOSC. Au Domaine de Luchin, bien entendu, avec toute la direction du club, dont le président Gérard Lopez, arrivé dans le Nord quelques heures auparavant. L’occasion, pour lui et Luis Campos, de traiter plusieurs sujets liés au mercato.

Comme vous le savez, l’international argentin, Nicolas Gaitan, n’a finalement pas été conservé, alors qu’il disposait d’une option de deux années supplémentaires à Lille. Selon le quotidien sportif, l’Equipe, le choix est financier et faute de Ligue des Champions, il était compliqué pour le club nordiste de supporter un salaire jugé imposant. En revanche, les supporters devraient continuer à voir à l’oeuvre l’attaquant Loïc Rémy et le défenseur Jérémy Pied.

Au sujet de Rémy, les discussions sont plus qu’avancées. Et on semble se diriger vers une prolongation de deux ans. L’Equipe, dans son édition du jour, raconte que Pied, lui-aussi, est proche d’un accord, sans que les discussions soient aussi avancées. Enfin, la venue du jeune (18 ans) milieu défensif mexicain, Eugenio Pizzuto, se confirme. Lui qui devrait, dans un premier temps, une fois remis de sa blessure, évoluer avec l’équipe réserve.