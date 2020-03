LOSC : les Dogues rassurent après l’annonce des comptes dans le rouge

true

Lorsque la DNCG a publié le résultat des comptes des clubs de Ligue 1 pour la saison dernière, les supporters de l’OM, du LOSC et des Girondins ont bondi. Les trois clubs affichent en effet des déficits inquiétants ( respectivement -91 millions d’euros, -66 et -26).

Toutefois, si les situations marseillaises et bordelaises laissent effectivement place à l’inquiétude, la donne est différente pour le LOSC. Le club lillois s’est d’ailleurs empressé de communiquer sur le sujet. Les Dogues, pour la saison dernière, avaient pour leur part demandé un délai d’un mois pour clôturer leurs comptes, soit jusqu’au 31 juillet au lieu du 30 juin, d’où sont basés les chiffres précédents. Un mois qui a permis au LOSC de réaliser plusieurs ventes (Thiago Mendes et Youssouf Koné pour 35 M d’Euros à Lyon puis Rafael Leão pour 35 M d’Euros au Milan AC) et ainsi de terminer en réalité dans le vert (127 000€).

Communiqué : +32 M€ de résultat opérationnel courant pour le LOSC Le LOSC annonce ses résultats financiers pour la saison 2018-2019. https://t.co/SRL2yjCpxK — LOSC (@losclive) March 11, 2020

Et pour la saison en cours, entre la vente de Nicolas Pépé à Arsenal qui n’a pas été comptabilisée et les rentrées de la Ligue des champions, la situation financière du LOSC est d’ores et déjà stabilisée. De quoi lever les inquiétudes sur l’avenir du club lillois.