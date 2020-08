LOSC – Mercato : Gabriel file à Arsenal, tous les détails de l’opération

Le feuilleton Gabriel semble enfin arriver à son terme. Selon plusieurs sources, le défenseur central du LOSC va bel et bien signer à Arsenal. Après avoir passé la visite médicale d’usage avec les Gunners, le joueur de 22 ans est attendu à Londres la semaine prochaine pour parapher son contrat.

RMC Sport précise que la signature n’a pas eu lieu samedi car les dirigeants du club nordiste ne voulaient pas finaliser un transfert un jour de match. Or, les Dogues recevaient le Stade Rennais dans le cadre de la 1ère journée de L1 (1-1).

The Times confirme l’information et assure que Gabriel signera un contrat de 5 ans avec Arsenal (jusqu’en 2025) et rapportera quelque 30 millions d’euros au LOSC. Le spécialiste des transferts en Italie Nicolo Schira ajoute que son salaire sera de 3 millions d’euros par an.

Done deal! #GabrielMagalhaes to #Arsenal from #Lille. #Gunners will pay him €30M to #LOSC. For the brazilian centre-back ready a contract until 2025 (€3M/year). #transfers #AFC https://t.co/fHV980YLGh

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 21, 2020