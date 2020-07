LOSC – Mercato : Jonathan David veut rejoindre les Dogues

true

Courtisé par le LOSC, Jonathan David a poussé un coup de gueule. Dans l’Equipe, le Canadien est parti au bras de fer avec son club de La Gantoise.

Pour remplacer Victor Osimhen, en partance vers Naples, le LOSC a jeté son dévolu sur Jonathan David, joueur de la Gantoise. À 20 ans, le meneur de jeu canadien a exprimé son envie de rejoindre le nord de la France.

Dans l’Equipe, David a informé de la suite qu’il voulait donner à sa carrière. « Oui, je veux venir à Lille. J’ai fait une très bonne saison. Pour moi, la prochaine étape, c’est la Ligue 1. Et le projet sportif du LOSC est top. C’est une très bonne équipe en France. » Le LOSC a déjà déposé une offre de 25 millions auprès de leur confrère belge.

Mais, pour son milieu offensif engagé jusqu’en 2023, La Gantoise réclame près de 30 millions d’euros. Révélation de la Jupiler Pro League, avec 18 buts et 8 passes décisives en 27 matches, David ne comprend pas la réaction de ses dirigeants actuels. « Les discussions sont compliquées. Le club dit vouloir me garder. Ou être prêt à me vendre pour un prix qui ne me paraît pas envisageable (au moins 30 M€) compte tenu de la situation liée au coronavirus. C’est surtout ça qui complique les négociations. »

Avec son coup de gueule, David espère être au LOSC « le plus rapidement possible »

Puis, David a pesté contre une promesse qui n’est pour l’instant pas tenue. « Pourtant, j’ai exprimé clairement que je voulais partir à Lille. Ils m’avaient dit qu’ils ne me bloqueraient pas. Au début, cela allait plus vite. Là, tout est ralenti. Comme s’ils attendaient une meilleure offre. Je ne sais pas d’où elle viendrait. »

Désormais, David, qui peut aussi évoluer en qualité d’avant-centre, attend un dénouement qu’il espère le plus rapide possible. « J’aimerais que ça se concrétise le plus rapidement possible. Pour me familiariser avec mes coéquipiers et le système de jeu qui sera en place. Je peux être prêt et m’adapter très rapidement pour faire de bons matches. Franchement, je ne crois pas qu’il y ait beaucoup de respect de la part de mes dirigeants. Ce serait quand même assez logique, car je suis arrivé à Gand gratuitement. Le club n’a pas déboursé d’indemnité de transfert. J’ai donné tout ce que j’avais. Lille est venu avec une offre très respectable compte tenu de la situation sanitaire. Je ne comprends pas ces complications. »